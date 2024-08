To sam jedva preživeo: Predrag Sarapa priznao Goci Uzelac sve o trenutku kad ga je kamera jutarnjeg programa usnimila kako šalje poruke!

Voditelj jutarnjeg programa televizije Pink iskreno progovorio o društvenim mrežama i svađama koje je tamo imao, Goca Uzelac ga nije štedela!

Gordana Uzelac, novinar i zaštitno lice televizije Pink u novoj epizodi svog podkasta "Bez ljute, molim" ugostila je voditelja jutarnjeg programa naše televizije, Predraga Sarapu.

On je govoriop svom privatnom životu, poslu, uspehu, supruzi ali i teškim situacijama sa kojima se borio. U jednom trenutko Gordana ga je upitala da li koristi i dalje društvene mreže, pošto je poznato da se ranije svađao sa korisnicima na Tviteru.

- Odgovarao sam i to ružno, zaslužili su, ali mogao sam i da budem fin. Te bljuvotine, nisam ja od betona da mogu sve da izdržim. Ja njih ne diram, ali što čačkaju? Negde čovek mora da reaguje. Ne pamtim kad sam ušao na Tviter, samo kad izleti neko obaveštenje onda gledam šta bude kače. Ja samo imam Instagram i Facebook, ali ne ulazim uopšte, retko. Ja to samo imam, ali ništa - govorio je Predrag Sarapa.

- Voliš u jutarnjem programu da se dopisuješ - dodala je Goca.

- To je bila kobna greška, čak nisam video ime dobro... Nisam se razbudio. Sad kad kucam poruku, ne vidi se ništa. To sam jedva preživeo... Preživeo sam, ali je glupo. Ružno je da koristim telefon, ubacili smo tablete sa vestima, pa ne gledam. Tokom vesti moraš da pogledaš telefon, kad je to bio skandal. Jednom nam je Bata Živojinović bio gost, javio se, to je bio skandal, pisalo se u medijima. Mediji su ozbiljniji, bilo je uštogljeno. Jeste sad brže, ali nije provereno - nastavio je voditelj jutarnjeg programa televizije Pink.

Autor: Andrea Nikolić