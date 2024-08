Nadamo se svi da će iz ove bitke izaći kao pobednik: Senida pružila podršku Bori Čorbi (FOTO)

Pevačica Senida Hajdarpašić će 30. septembra održati koncert na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu.

Ovo je Senidin prvi solistički koncert u našem glavnom gradu, gde je više puta nastupala na pojedinim festivalima.

Koncert u Beogradu smatra vrhuncem karijere.

- Jeste, to je nešto najveće što je moglo da mi se desi. Imala sam i druge velike stvari kao što je prošlogodišnji nastup s Brenom, ne znam ko je od mlađih kolega stajao na bini s njom, onda duet s Dinom Merlinom, druženje s njim i snimanje spota.

O gostima na koncertu nije otkrivala puno detalja.

- Ne smem da kažem. Ne bih sada da zavaravam ljude, ali uvek kažem da si ti Dinu Merlinu gost, on ne može da bude tvoj gost. Za sada, nisam ga ni zvala, zato što me je bilo strah da će da me odbije. Nikad se ne zna, možda bi i došao. Znam da je imao zdravstvenih problema pa neka ga neka odmara.

S obzirom na to da živi u Ljubljani, otkrila je i da je upoznala Boru Đorđevića, koji je trenutno tamo u bolnici.

- Upoznala sam ga, ali je bio na putu ka Beogradu u avionu. Jako prijatan čovek. Razmišljala sam da mu se javim za neki tekst, pošto piše fenomenalno. Nadamo se svi da će iz ove bitke izaći kao pobednik.

Autor: Milica Krasić