On ne može da bude moj gost: Senida priznala zbog čega Dina Merlina nije zvala na beogradski koncert

Pevačica Senida održaće večeras svoj prvi solistički koncert u Beogradu.

Međutim, pevačica je za medije otkrila da li je pozvala pevača Dina Merlina da joj bude gost na koncertu, ali i da li je upoznala pevača Boru Đorđevića, poznatijeg kao Boru Čorbu koji se već neko vreme nalazi u bolnici zbog pogoršenog zdravstvenog stanja.

Kao svoj najveći uspeh izdvojila je Soundclash sa Brenom:

-Ne znam ko može da se pohvali od mlađih kolega da je bio na bini sa njom.

Na pitanje da li će joj na koncertu gost biti Dino Merlin Senida je odgovorila:

- Ne smem da kažem, ali kad je Dino Merlin u pitanju ti si njegov gost. On nije tvoj gost. On ne može da bude moj gost, ja mogu da budem njegov gost! Za sada, ne znam, nisam ga ni zvala, zato što jako me je bilo strah da će da me odbije.

Popularna pevačica živi u Ljubljani, gde i pevač rok grupe Riblja Čorba, Bora Đorđević te nas je zanimalo da li su imali prilike da se upoznaju.

- Da, upoznala sam ga, ali je bio na putu ka Beogradu u avionu, tada smo se upoznali. Jako, jako prijatan čovek. Razmišljala sam da mu se javim njemu za neki tekst, jer znam da fenomenalno piše.

Autor: Darko Tanasijević