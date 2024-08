Pandorina kutija otvorena: Estradni menadžer raskrinkao pevače! Evo na šta su spremni da napakoste jedni drugima!

Ovo niko nije očekivao!

Bivši rijaliti učesnik i estradni menadžer Toma Panić već nekoliko godina radi kao menadžer svoje supruge, pevačice Nadežde Biljić.

Toma je nedavno raskrinkao estradu u intervjuu za Kurir, a sada se oglasio i na društvenim mrežama o ovoj temi.

Nakon što je sinoć u jednom lokalu u Beogradu na vodi nastupila grčka poznata zvezda Ivi Adamou, on je istakao da se mnogi pevači služe neprimerenim trikovima kako bi oštetili kolege.

- Kao što sam već i rekao za grške pevače pre jedno 2 do 3 meseca. Dok se naši pevači utrkuju ko će kome da oduzme "tezgu", neki se nude i da pevaju za džabe samo da drugi pevač ne peva, to naviklo tako prostački, samo što se ne kriju više čime se služe. Ivi Adamou napuni restoran usred "polupraznog" Beograda. I da, ne pada mi na pamet da vam crtam šta sam hteo da kažem, pametnom dosta - napisao je on na svom Instagram nalogu.

Autor: S.Z.