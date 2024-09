Šok nad šokovima: Đedović tvrdi da je došao do saznanja da je Bojana mučki vršila teror u vrtiću u kom je odrasla! Obelodanio sve! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku emisije ''Narod pita'' Marko Đedović je istakao da je došao do šokantnih saznanja kada je reč o bivšoj učesnici Elite, Bojani Pavlović.

- Kada je Bebica gostovao sa Bojanom, nije mogao od nje da dođe do reči. Onda sam ja rešio da ispitam o čemu je reč. Jedan čovek se plaši i želi da ostane anoniman, a plaši se Bojane. On mi je rekao da je terala decu sa posebni potrebama da prose, tukla ih je i maltretirala ih. Ta osoba se plaši nje, ali mora da se zna ko je i šta je Bojana. Na svom storiju sam okačio sve, kako bi se za to saznalo - kazao je Đedović.

- Da li si saznao zbog čega je to radila, ukoliko je to istinsa? - upitala je voditeljka.

- Bolesna je, poremećena. O njoj ljudi koji su bili s njom u domu nemaju ništa lepo da kažu, to je činjenica. Strašno je ono što je Bojana radila, sramno - kazao je Đedović.

- Bojana je na početku Elite bila mirna i tiha, a onda je krenula da iznosi svoje stavove i ulazi u sukobe. Šta je razlog? - upitala je voditeljka.

- Što se tiče njenog ponašanja u rijalitiju, ona je imala pravo na svoje mišljenje. Bio sam saglasan sa nekim njenim stavovima, a za ovo što Marko priča ne znam, ne mogu da pričam o nečem što ne znam - kazao je Janjuš.

- Svedoci smo tome kakava je ona bila u rijalitiju. Govorila je da ima nekog napolju, pa je ušla u odnos sa Anđelom, a onda je i nju izdala. Sebi ne zamera jer je sve najgore govorila za Aneđelu, a svima sve zamera - istakao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.