Nije uvek sve sjajno: Mirka Vasiljević otvorila dušu, pa otkrila kako funkcioniše brak sa Vujadinom!

Nije sve uvek onako kako nam se čini!

Glumica Mirka Vasiljević (33) i fudbaler Vujadin Savić (34) roditelji su četvoro dece, a njihov privatan život neretko veoma interesuje javnost.

Mirka Vasiljević retko govori o svojoj intimi, a jednom prilikom je za domaće medije otkrioa detalje odnosa sa Vujadinom sa kojim još uvek nije stala na "ludi kamen".

- I kod mene se dešava da ide, ide, pa stane... Nije uvek sve sjajno i perfektno, dešava mi se da mislim da nema izlaza, kako ću sve stići, kako ću se organizovati... Ali ako sedite skrštenih ruku, ništa neće moći da se sredi. Nema čekanja, mora istog trenutka da se krene -rekla je ona.

Ona otkriva da Vujadin najviše voli da se šali na njen račun, a fudbaler je u emisiji rekao i da je svoju nevenčanu suprugu uhvatio kako krišom jede slatko, ali i da su mu ona i deca uvek bili na prvom mestu, iako nije uvek izgledalo tako.

- Trudim se da jedem ono što mi prija da bih se dobro osećala, ali nekad i volim da "zaprljam" svoj organizam i onim što ne valja, kada već kao robot živim od svoje 19. godine, funkcioniši da njegova karijera ne trpi, da sam posvećena deci i nekada mi stvarno treba da počastim svoj organizam. I pošto ne izlazim iz kuhinje, ja sve to radim stojeći i naravno da je šala uvek na moj račun, pa je to da se ja krijem, da uzmem kutlaču... Pa ako treba od njih da se krjiem... Desilo se možda par puta da su me uhvatili da to radim, pa malo i dodaju sve. Ali neka, meni je sve to simpatično - rekla je ona gostujući u jednoj emisiji.

Autor: Iva Stanković