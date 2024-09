Rada otkrila da li je u vezi sa oženjenim: Pevačica burno odreagovala na pitanje o njenom ljubavnom životu, evo šta je istina!

Nije više sama?!

U razgovoru sa novinarom Ivanom Gajićem pevačica Rada Manojlović govorila je o svom novom možda izabraniku.

Na pitanje da li je istina da on ima 38 godina i da je oženjen Rada je odgovorila pitanjem:

- 38 čega?

- Godina - uzvratio je voditelj.

Rada je potom samouvereno nastavila:

- Vidi, ja sam neko ko dovoljno vredi. Mislim da bih mogla sad da prošetam i jedno 20 slobodnih da zavedem. To kažem bez lažne skromnosti. Zašto bih ja tražila nešto što je zauzeto?

Opisala je u kojoj su ona i on trenutno fazi:

Vidićemo, mi se družimo, on je moj vozač i to je to. Nije oženjen, naravno. Slobodan je I jako je zgodan! Pobegao je da ga ne vidite.

A u emisiji Stars specijal na Kurir televiziji novinar Ivan Kleut komentartisao je Radino neobično pitanje vezano za godine njenog "druga" koje je glasilo: 38 čega:

- Hvala našem Ivanu Gajiću što je popio kapu sa Radom koja se očigledno malo zbunila. Čuste li ono kad kaže 38 čega? Pa centimetara! Ajde, Rado, ne izmišljaj molim te!

Autor: S.Z.