Lupio joj zabranu: Rada Manojlović otkrila da je Milan Stanković imao poseban zahtev za nju, evo o čemu je reč

Ipak ga više ne spominje!

U emisiji 'Amig Show' napravljena je nova igrica, a to je 'Poštar ili sobarica'. Naime svako od gostiju je od poštara dobio pitanje, a ukoliko nije želeo da odgovori na njega onda je dobio i kazneno od sobarice.

Rada Manojlović nije htela da progovori o raskidu sa Milanom Stankovićem, jer joj je kako kaže zabranio da ga pominje.

Uroše izjavio si jednom prilikom da voliš da se zapiješ posle svirke, podeli sa nama jedno iskustvo - glasilo je pitanje za Uroša Živkovića.

- Moje najveće pijanstvo bilo je pre 8 godina, nisam pravio velike probleme. Bacio sam novčanik koji je leteo, a moj tata je sedeo bolestan tu koji je hteo da ide kući, ali mu je novčanik tačno pao u tanjir i tu je bio kraj - rekao je Uroš.

Omiljena poza u se*su? - glasilo je kazneno pitanje za Višnju Petrović pošto je na prvobitno odbila da odgovori.

- Omiljeno mi je da mi bude lepo - rekla je Višnja.

- Pa šta je lepa poza? - upitao je Desingerica.

- Odgovoriću na prvo pitanje koje je bilo. Glasilo je zašto i bila sa oženjenim muškarcem, a nisam još videla nijedan dokaz za to. Nisam bila sa oženjenim - rekla je Višnja.

- Rado koji je glavni razlog raskida sa Milanom Stankovićem? - glasilo je pitanje.

- Meni je zabranjeno da pričam, rekao mi je da previše pričam o njemu i to je to - rekla je Rada, ali to nije zadovoljio Ognjena, te joj je dao kazneno pitanje.

- Najse*si delovi tela kod muškarca? - glasilo je kazneno pitanje.

- Leva ruka - rekla je Rada

