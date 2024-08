Polaže sve nade u lekare: Milić Vukašinović se nada oporavku Bore Čorbe, za Pink.rs se oglasio o stanju svog kolege

Nada se najboljem!

Bora Đorđević se već nekoliko dana nalazi u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani gde je hospitalizovan zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolešću pluća.

Brojne Borine kolege su se oglesile, prilikom čega su otkrili da su zabrinuti za njegovo zdravstveno stanje, a jedan od njih je i roker Milić Vukašinović, koji takođe nije u dobrom zdravstvenom stanju.

- Veliki sam optimista. Rokeri smo oboje i nadam se da će izaći iz svega ovoga kao pobednik. Nadam se da će se probuditi i da će sve doći na svoje. Verujem u to da će on biti pobednik i da će lekari dati sve od sebe da se on oporavi - istakao je roker za Pink.rs.

Autor: S.Z.