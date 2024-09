Voditelj pripreme za novu sezonu omiljenog šou programa privodi kraju.

Voditelj i autor emisije ''Amidži šou'' Ognjen Amidžić za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' progovorio je o novoj sezoni emisije, saradnji sa Barbarom Bobak i Dragomirom Despićem Desingericom na novoj naslovnoj numeri, ali i svojim sinovima Matiji i Perunu.

- Ove godine špicu pevaju Barbara Bobak i Desingerica. Odlučili smo se za trenutno dva najaktuelnija izvođača. Desingerica je naravno menjao tekst, ja sam mu rekao da menja koliko hoće, ali ne mogu baš sad sve da pustim... Nije zahtevan, on je izuzetno porfesionalan i normalan čovek koji se jako dobro zeza i zna šta prilazi, a šta ne. Čućete sve, jako je zabavno, refren je nenormalan. Super smo radili, Barbara je došla, otpevala i otišla na more. Desingericu sam jedva izbacio iz stuidju. On je perfekcionista i i de do detalja, izuzetno je posvećen - rekao je Ognjen i dodao:

- Toliko je licemerja i gluposti, sad ga nešto zabranjuju. Što ga više zabranjuješ, biće popularniji. Ne znam kako to ljudi ne kapiraju. Ovo što radi je vrlo benigno. Našim ljudima je bilo čudno isto što Elvis Prisli mlati gitarom. Ova generacija traži nešto i da li je to istina ili nije to je za diskutovanje - poričio je Amidžić i dodao:

- Imaćemo nove sadržaje po pitanju igrica i izazova i tog zezanja. Imaćemo neke skečeve, snimke van studija, jednu filozofsku rubriku, neke druge nove rubrike... - otkriva voditelj, a onda je progovorio o sinovima.

- Matija kreće u školu, Perun je još mali. On se tek kvalifikuje polako, Matiji je svaki raspust prekratak. Sad kreću nastavnici, pa ćemo videti. Mislim da će mu biti super - kaže Ognjen i dodaje:

- Perun je kombinacija i mene i nje. Meni liči na nju, njoj na mene, kombinacija je svakako. Ja kaže samo da je živ i zdrav, bitno je da bude svoj. On osvaja, svima se smeje, dobra je beba, obožavamo ga, ko god da ga sretne obožava ga, svima se smeje, kod svih želi da ide - poručuje voditelj.

Autor: Milica Krasić