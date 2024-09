Prvo oglašavanje Goge Sekulić nakon što je udario automobil: Evo kako se oseća!

Sve se desilo dok je pevačica vodila sina u školu

Pevačica Goga Sekulić doživela je jutros nezgodu kada ju je udario automobil, dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu.

Sada se pevačica oglasila za domaće medije i otkrila u kakvom je stanju:

- Dobro sam prošla. Udario me dostavljač kod nas u kraju. Bogu hvala nemam lomove ni krvarenja - rekla je Goga.

Za medije se oglasio i njen menadžer koji je ispričao šta se desilo:

- Dosad sam bio u Urgentnom sa njom. Goga nema krvarenja i prelome, svi organi su joj u redu i svesna je. Udario ju je u levu butinu, tu ima modrice. Jako se potresla, danas je odvela sina u školu i onda se ovo desilo... Uz nju je sestra koja je došla iz Švajcarske, a njen otac će otići po malog. Brine se... - rekao je njen menadžer za Informer i dodao:

- Neće tužiti dostavljača, stao je, pomogao joj je i on se potresao i to do te mere da se rasplakao. Hitna pomoć je brzo došla i odveli su je. Srećom, nije ništa ozbiljno, ali mora da bude na opservaciji nekoliko sati, za svaki slučaj - zaključio je.

Autor: N.P.