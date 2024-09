Evo kako su se upoznali Slađa Delibašić i Đole Đogani: Pevačica progovorila o bivšem suprugu i njihovoj ljubavi (VIDEO)

U novoj epizodi emisije "Iza zatvorenih vrata", voditeljka Snežana Zinović posetila je dom pevačice Slađe Delibašić sa kojom je razgovarala o njenom životu, karijeri, bivšem mužu, ali i biznisu koji je pokrenula sa svojom ćerkom.

Na samom startu emisije "Iza zatvorenih vrata" Slađa Delibašić je govorila o svom odrastanju u Kosovskoj Mitrovici.

- Mitrovicu pamtim kao nešto lepo, ali i tu tugu koju celog života nosim u sebi, možda sam baš zato danas brižna prema svojoj deci. Ja sam rano ostala bez mame, pa se trudim da svoju decu sačuvam od svega. Moja majka je imala rak dojke, bila je na operaciji, ali nije toliko lekova bilo kao sada. Moram da kažem da ja imam brata koji je bio fudbaler, a svi smo nekako bili u sportu. Ja sam uvek volela sport, od plivanja, pa na kraju i tog plesa koji mi je obeležio život - rekla je Slađa pa se prisetila svoje prve ljubavi:

- On je bio košarkaš, bilo je zanimljivo, a onda sam krenula na ples i upoznala Đoleta i naš odlazak u Italiju. Đole i ja smo se slučajno upoznali, na stepenicama u Hali sportova. On je tada dolazio svaki dan da vidi kakvi smo, jer je on trebao da vodi ekipu za Italiju, i on je mene pitao da li bih ja išla, ali ja nisam htela da odem zbog tate, ali sam u jednom momentu presekla i otišla. Moram da kažem da sam dovela Đoleta kod mog oca tada, na razgovor, on je bio strog, ali je morao da zna gde mu ide dete, što je i normalno. Moram da kažem da one priče o njemu nisu istinite. On je bio uporan mnogo, i ja sam završila sa njim u braku i eto.

