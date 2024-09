Bilo mi je čudno: Slađa Delibašić otkrila kako je reagovala kada je saznala za vezu Đoleta i Vesne, pa priznala da li ju je denser prevario (VIDEO)

U novoj epizodi emisije "Iza zatvorenih vrata", voditeljka Snežana Zinović posetila je dom pevačice Slađe Delibašić sa kojom je razgovarala o njenom životu, karijeri, bivšem mužu, ali i biznisu koji je pokrenula sa svojom ćerkom.

Slađa Delibašić je otkrila da li je razlog njihovog razvoda njegova prevara:

- Ne bih ja o tome, nebitno je, i da me je prevario to nema veze, u svakom slučaju sam otišla ja, nije otišao on. Mnogo je teže kada ja ostavim muškarca, a ne kada muškarac ostavi ženu. Najveća je kazna kada nemate toplinu doma, kada nemaš sa kim da legneš ustaneš, to je tuga. Bitna su deca, a deca će biti srećna ako je odnos dobar.

Slađa je potom progovorila o odnosu sa Vesnom:

- Ona je bila moja omiljena učenica. Kada sam ja odlazila iz grupe, mi smo napravili sastanak, ko će sa kim da ide. Ona je otišla sa njim, a većina je otišla sa mnom. Moram da kažem da sam ja znala da ona lepo peva, mi smo nju forsirala, ona je od početka bila u našoj grupi, i pevala je sa nama, ali nisam očekivala da će oni uploviti u ljubavni odnos. Ona je imala, ja sam njoj bila idol, bukvalno smo živeli zajedno, uvek smo bile zajedno. Bila mi je desna ruka, bila je sa mojom decom, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da ćemo biti zajedno. Ona je Đoletova druga žena, i on je mnogo voli, meni je bilo smešno i čudno kada su mi rekli da su zajedno. Ja sam im tada poželela sve najbolje, nikada nismo imali probleme, družimo se, mi imamo sjajnu komunikaciju, ona meni nikada nije zasmetala, ali bilo je tih nekih priča, možda sam i ja nekada nešto pogrešno rekla, ali ništa loše nikada nije bilo - govorila je Slađa.

Autor: N.Brajović