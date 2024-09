Bili su nerazdvojni, a onda su pale teške reči: Bora Čorba i Balašević nisu govorili preko četrdeset godina, a ovo je razlog

Danas je u 72. godini preminuo legendarni muzičar Bora Čorba. Proslavljeni srpski roker poznat je, ne samo po svojim pesmama koje su osvojile generacije, već i po svom oštrom jeziku i mišljenju koji se nije libio da iskaže u svakoj situaciji.

Tako je pre 40 godina došlo do sukoba između njega i pokojnog Đorđa Balaševića, sa kojim je svojevremeno blisko sarađivao.

Odnos su započeli saradnjom tokom rane faze karijere. Konflikt između njih je započeo još sedamdesetih godina, kada je Balašević kritikovao pesmu "Lutka sa naslovne strane" grupe "Rani mraz", u kojoj je Bora bio član.

Zbog neslaganja oko ove pesme, Bora je napustio grupu, raskinuo saradnju sa Balaševićem i osnovao grupu "Riblja čorba". Ipak, sukob je doživeo eskalaciju i legendarni pevači počeli su javno da se prozivaju.

"Jedan moj nekadašnji kolega iz grupe "Rani mraz" u novogodišnjoj noći na Trgu nastupa kao predgrupa Aci Lukasu...", rekao je Balašević, a onda je ubrzo stigao i odgovor Bore Čorbe, koji je u svojoj knjizi "Pusto ostrvo" nazvao Balaševića "najgorim papučarom", ističući da njegova supruga Olivera ima preveliki uticaj na njegov život.

Bora je u pesmi "Predejane" opisao situaciju koja se odnosi na Balaševića, ali je naglasio da ga ne zanima Balaševićeva reakcija na njegove komentare.

"Ako na njih uriniram, mokri do kože gole, neće više da me vole i draži će im biti Đole. A on od svoje Olivere niti piša, niti se*e", stihovi su Borine pesme u novoj zbirci.



Autor: N.Brajović