Nije stigao da provede poslednje dane pored Morave: Ispovest najboljeg prijatelja Bore Čorbe

Pesnik, tekstopisac i legenda jugoslovenskog rokenrola Borisav Bora Đorđević, pevač i frontmen grupe „Riblja čorba” preminuo je nakon teške bolesti pluća u 71. godini.

Legendarnog muzičara su mnogi poznavali, a sa doktorom Priletom Savićem, Čačaninom, Bora je odrastao. Doktora je, u bolnici u kojoj je radio, jutros sačekala tužna vest o Borinoj smrti.

- Jutros nisam dobro i dan mi nije dobar. Ma koliko da sam znao kakav će biti konačan ishod njegovog stanja, nekako sam se potajno nadao da će se izvući, verovao sam - priča kroz suze čačanski lekar, koji je ponajbolje bio upućen u Borinu bolest sa kojom se lavovski borio.

- Znajući koliko je neizmerna njegova vezanost za Čačak, zato smo mu i ponudili da dođe u rodni grad. Bora je Čačak voleo čini mi se više od sebe. Da poslednje dane provede kraj Morave, nije stigao. Čak je i njegova sadašnja supruga Dubravka, koja je divna žena, često inicirala njegove dolaske u Čačak. Čini mi se da je on rodni grad i sve nas sa kojima je odrastao droživljavao iz pesničke perspektive. Kao večitu neostvarenu želju, od koje nikada nije odustao - priča Savić.

Proslavljeni muzičar i čačanski patolog su zajedno proveli detinjstvo i ranu mladost.

- Želeli smo da kupimo instrumente, pa smo do njih došli na jedan neprimeren način, ne bih sada o tome. U to vreme je to bio skandal u malom gradu, obojica smo kažnjeni, grešku smo ispravili, ali su Borini odlučili da se odsele iz grada. I pored toga, ostali smo nerazdvojni čitav život - kazao je Borin prijatelj, za koga mnogi Čačani znaju da mu se našao onda kad niko nije.

Svoj poslednji dogovoreni susret nisu uspeli da realizuju

- Bora je nedavno prodao stan u Beogradu i kupio kući na Avali. Dogovarali smo se da se okupimo u njegovom novom domu, ali se to zbog njegove bolesti nije ostvarilo. Kupio je kuću u kojoj je stigao da bude svega tri dana - priča prijatelj rok legende, koji je i sam muzičar, roker s Morave.

Autor: N.Brajović