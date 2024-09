Glumac progovorio o uspomenama s rokerom koje nikad neće izbledeti.

Legendarni muzičar Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, preminuo je danas u bolnici u Ljubljani u 71. godini. Ova vest potresla je sve one koji su ga poznavali, voleli njegovu muziku, i odrasli uz grupu "Riblja Čorba", a sada se poznati glumac Branislav Lečić oglasio povodom tužnog događaja.

Lečić se obratio porukom koja će mnogima naterati suze na oči.

- Sa velikom tugom sam primio tužnu vest da si otišao dragi prijatelju i Veliki pesniče. Zauvek će mi ostati uspomena kada si me davnih godina, kada smo obojica bili mladi i buntovni, ispred Šumatovca pitao: Da li imam gitaru u stanu? A stanovao sam veoma blizu u ulici sa tadašnjim nazivom 29. novembar broj 17. Zgrabio si me za ruku i odveo u moj stan gde si mi premijerno odsvirao "Lutku sa naslovne strane" i upitno razrogačio oči kao dete koje je tražilo potvrdu da li je uradilo nešto dobro i originalno! Rekao sam ti tada da će to biti nesumnjivo veliki hit. Bio si presrećan, a i ja sa tobom. Stari dobri druže, ništa se ne sekiraj, tvoje pesme će večno svedočiti o tebi! Tamo gore, ne zaboravi svoj dom Anđele. Pogledaj nas ponekad! - poručio je Lečić za Pink.rs.

Autor: Milica Krasić