Ovo je tajna brutalnog izgleda Lidije Vukićević: Često ubrizgavam...

Jedna od naših najlepših glumica, Lidija Vukićević ne krije da godinama neguje svoje lice i telo, ali da je genetika najzaslužnija što i u sedmoj deceniji izgleda kao devojka.

Ipak, sada je priznala da rado posećuje i doktora estetske medicine, kojem neizmerno veruje.

- Vitaminske koktele radim stalno, a često ubrizgavam i hijaluronske filere. Hijaluron se istopi i meni je to sasvim u redu. Po mojim fotografijama od pre mesec dana i sada može se videti da ništa sem toga nisam radila.

Vukićevićeva priznaje da u budućnosti postoji mogućnost da ode i pod nož, ali objašnjava zbog čega se dosad plašila hirurških zahvata.

- Uvek me je najviše brinulo da ne promenim lični opis, to je u poslu kojim se bavim jako bitno. Nisam želela da izgubim mimiku lica i karakteristike svoje ličnosti. Nije prvi put da ljudi komentarišu da sam radila ovo ili ono, ali to zaista nije tačno - priča glumica koja ruši sve tabue da žene i u zreloj dobi ne mogu da žive drugu mladost.

Autor: Milica Krasić