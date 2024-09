Brena odala poslednju počast Bori Čorbi na Tašu: Izašla na binu, pa zapevala njegov najveći hit, publiku savladale emocije!

Dirljivo!

Specijalna gošća na koncertu popularnog grčkog pevača Nikosa Vertisa je Lepa Brena.

Pevačica je otpevala veliki hit Riblje Čorbe s obzirom da nas je Bora danas napustio

Ona je, vidno potresena pred izvođenje pesme rekla publici:

- Moramo da odamo počast velikanu Bori Čorbi koji nas je danas napustio - i započela pesmu !A kada padne noć (Upomoć)

Ceo Tašmajdan je horski pevao sa njom, a ona je bila na ivici suza što se i čulo u njenom glasu, a kako je sve izgledalo pogledajte na snimku iznad.

- Bora je bio pravi veliki pesnik. Emotivac. Pisao je pesme skenirajući društvo, ljude i te emocije pretvarao u stihove. Napisao je toliko divnih pesama da će večno živeti kroz njih - izjavila je Lepa Brena za Informer.

Podsetimo, Bora Đorđević biće ispraćen na večni počinak u rodnom Čačku, što je bila njegova želja.

Ovu informaciju potvrdio je i gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, koji se takođe oprostio od svog velikog prijatelja.

- Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen. Grad Čačak uskoro će dobiti ulicu koja će nositi ime našeg velikog Bore Đorđevića, ulicu kojom će koračati i neke nove, buduće generacije, učeći stihove i tonove koji nikada neće izbledeti iz sećanja njihovih roditelja i baka i deka.Tvoja poslednja želja da budeš sahranjen u svom rodnom gradu, će biti ispunjena, i kako si i sam govorio, vratićeš se na padine Jelice da ostaneš zauvek u Čačku, navodi se u oproštajnom pismu gradonačelnika Čačka.

Autor: Nemanja Šolaja