BORI ČORBI SU ŽENE BILE VEČITA INSPIRACIJA: Njoj je napisao najveći hit, bivša ga molila da je ne ostavlja, a čak dve su oko 30 godina mlađe (FOTO)

Bora Đorđević ljubav i emotivni život nikada nije uspevao da sakrije od javnosti, iako je verovatno nebrojeno puta to želeo. Važio je za velikog zavodnika te nije ni čudo što su na njegov šarm padale i dve-tri decenije mlađe dame sa kojima je uživao tokom života.

Biljana Nevajda Šević je bila jedna od najtraženijih manekenki 70-ih godina. Retko koji Jugosloven je mogao da odoli lepoti i šarmu atraktivne manekenke. Ni Bora Đorđević nije uspeo.Zabavljali su se i on ju je ludo voleo. Baš njoj je posvetio sijaset svojih pesama koje su postale vanvremenski hitovi.Biljani je posvetio pesmu „Ostani đubre do kraja”. Međutim, nije to bila jedina pesma koju je Bora posvetio prelepoj Biljani.

„Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova”, glasili su stihovi pesme „Lutka sa naslovne strane”, koja se pojavila na albumu „U ime naroda”.

Bora Đorđević ljubav je pronašao sa nekoliko žena, ipak jedna je najvažnija

Biljana i Bora su se sreli u jednoj emisiji, gde je Bora glasno govorio o time da je fasciniran njenom lepotom.Međutim, kako je vreme odmicalo, oni se nisu sretali, on je imao raznorazne veze sa devojkama, a ona se i dalje bavila manekenstvom i bila posvećena karijeri.Prošlo je celih 10 godina kad su se ponovo sreli. Bili su stariji i ozbiljniji, a tada joj je Bora rekao da nikad nije video lepšu ženu i da želi da budu u vezi. Ta veza je trajala 6 meseci.Nakon raskida je Biljana izjavila da su raskinuli jer ona nije imala potpuno poverenje u Boru.Raskid sa lepom manekenkom mu je teško pao. Kad su se razišli i svako otišao na svoju stranu, Bora je "za šankom, delimično pijan, mrzeo i sebe i druge", jer nije mogao da se suoči sa činjenicom da je ostavljen.Ubrzo potom oženio se Draganom Ivić koja mu je podarila sina Borisa. Živeli su zajedno tri decenije, a legendarni roker je njenu ćerku iz prvog braka prihvatio kao svoje dete i nikada nije pravio razliku između sina i Tamare.

Te 2007. godine Dragana Đorđević, bivša supruga rokera Bore Đorđevića, nađena je mrtva u svom stanu u beogradskoj ulici 27. marta..Iako su svi, počev od prijatelja, preko komšija pa sve do radnika u Hitnoj pomoći i policije znali da je Dragana imala puno problema, njena smrt proglašena je prirodnom.O samoubistvu niko govorio nije, ipak komšije se nisu dale ućutkati.

- Jednom prilikom smo se srele u liftu i Dragana me pitala da li znam da se razvodi, na šta sam ja odgovorila da sam nešto o tome čitala u novinama.Rekla mi je da Bora ima neku devojku iz Amerike i moram da priznam da je delovala vrlo razočarano dok mi je to pričala.Molila ga je da se ne razvodi, da samo izađe iz stana, ali po svoj prilici on je želeo potpunu svoju slobodu i to iz razloga što je želeo ponovo da se oženi Aleksandrom Savić, arhitektom iz Čikaga.Iste godine upoznao je 26 godina mlađu Aleksandru sa kojom se venčao 2009.

Iako se spekulisalo da je pevač zbog nje ostavio svoju prvu suprugu, Bora se nikada nije oglašavao tim povodom, a Aleksandra i on razveli su se posle četiri i po godine braka. Đorđević nije iznosio nikakve detalje o njihovom razvodu u javnost.

- Istina je da smo se razveli. To nije ništa čudno, ljudi se svakodnevno razvode. Nema potrebe pričati o tome više. Bori želim sve najbolje i mnogo sreće sa novom devojkom - rekla je Aleksandra svojevremeno za "Blic".

Bora je sreću pronašao pored treće supruge Dubravke Milaković, koja je od njega mlađa 28 godina.

Bora ni posle svega nije izgubio veru u ljubav te je u svoj život pustio lepu Dubravka, a njegova treća i, kako roker kaže, poslednja supruga porušila je sva pravila koja je imao i promenila njegovu svakodnevicu.Muzičar se zbog ljubavi sa 28 mlađom i atraktivnom Slovenkom preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini.

- Bacio sam sidro u mirnoj Ljubljani i mnogo mi je lepo sa Dubravkom, ženom koju volim. Ima li veće sreće nego voleti i biti voljen. I što je najlepše, moja poslednja ljubav prihvatila je da se uda za mene. Ona će biti mlada, a ja staroženja, tako me s pravom nazvala.Venčali smo se 25. maja, na Dan mladosti, u Grčkoj na Santoriniju - rekao je muzičar svojevremeno.– Knjigu sam posvetio supruzi. Smatram da žene najbolje inspirišu umetnike, a posebno žena koja je pored mene.

- Ona je uspela da me pripitomi, kao i godine koje sada imam, sve je to uticalo da počnem da živim relativno zdravije, prestao sam da pijem i pušim. Mogu slobodno reći da sam sebi produžio život pored žene koju volim – ispričao je tada Bora za "Story".

Autor: Milica Krasić