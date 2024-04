Diskvalifikovani učesnik "Elite", Lazar Čolić Zola, često je tokom trajanja rijalitija Miljani Kulić ponavljao da je prestao da je voli, iako to zapravo, kako gledaoci kažu, nikada nije mogao da sakrije.

No, međutim, da je zaista voleo, kao što ne govori, govori u prilog pismo koje je Marija Kulić našla dok je, kako je istakla, čistila kuću.

Naime, na salveti, Zola je napisao Miljani ljubavno pismo, za koje nije navela sama Marija od kada je, a koje vam prenosimo u celosti:

- Ponekad pomislim da je sve ovo san, ponekad sumnjam da samo u snovima čovek može kao ti. Kao što napisah, ponekad pomislim, ponekad verujem, ponekad sumnjam, ponekad želim, ponekad to osećam, ali svake noće pre nego što zaspim sam zaista siguran u to. Prošlo je brzo ovih 90 dana, kao što znaš u životu sve što je lepo brzo prođe, ali moj osećaj da je naša ljubav neće nikada proći, naša ljubav je mnogo jaka, velika, pomalo čudna, ali baš zbog toga ja sam siguran da je večna...Ti si neko za koga ceo svoj život želim da se borim, ti si neko koga svaki dan želim da osvajam bez obzira na to što te imam, ali isto tako si ti neko ko je moj život učinio posebnim. Oduvek sam mislio da je zalazak sunca nešto najlepše, ali onda si se pojavila ti, Miljana - moja slatka rana i dokazala mi da od tebe ništa na svetu nema lepše. U ovih 90 dana smo imali lepih i tužnih tranutaka, a ja sam neko ko pamti samo ono lepo i ovom prilikom želim da ti se zahvalim što si mi pokazala ovoliku ljubav. Hvala ti za svaki pogled tvoj upućen ka meni, jer imaju težinu da ova ljubav bude velika, hvala ti za svu pažnju ovog sveta koju mi poklanjaš, hvala ti ljubavi što si moja...Izvini ako te nekad zabole noge zbog mene, ali zaista neprestano koračaš mojim mislima. Tvoj Zola - pisalo je u pismu koje je Marija Kulić objavila na društvenim mrežama.

Autor: Pink.rs