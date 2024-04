Godinama živi u mukama zbog retkog medicinskog poremećaja: Amanda ima 50 orgazama dnevno i jedna stvar joj je STROGO ZABRANJENA! (VIDEO)

Ovo je devojka koja ima 50 orgazama dnevno. Iako pojedinci ističu da je to zapravo "sjajno", njena priča nimalo to nije.

Devojka iz Sjedinjenih Američkih Država, doživljavala je i do 50 orgazama dnevno zbog retkog zdravstvenog stanja zbog kojeg je stalno bila uzbuđena.

Amanda Grajs, koja pati od trajnog poremećaja genitalnog uzbuđenja, kaže da joj je to stanje skoro uništilo život. Njene nekontrolisane orgazme može izazvati bilo šta, od vožnje u automobilu do glasnog basa.

Gospođica Grajs je rekla: "To se može desiti bilo gde i ponekad ću imati pet jedan uz drugi. To nije prijatno – postalo je kao mučenje. Živim s tim od svoje šeste godine."

Godinama je patila u tišini, stideći se da kaže prijateljima ili porodici.

"Mogu da doživim 50 orgazama u jednom danu i pet ili deset u razmaku od sat vremena." istakla je Grajsova, govoreći o svom medicinskom stanju.

"Dešavlo se sa prijateljima ili u javnosti i veoma je neprijatno. Ubija me iznutra. Moram samo da se osmehnem i da se pretvaram da je sve u redu."

Nekada u tački očaja, ona je preokrenula svoj život, nakon što je pronašla ljubav - i preko potreban medicinski tretman, nakon što se borila sa doktorima koji nisu razumeli njen poremećaj i kako da ga leče.

"Bilo je jedno razočarenje za drugim, zahvaljujući nevoljnosti nekih lekara da ovo vide kao validan uslov", požalila se Amanda.

Ali nakon što je stupila u kontakt sa stručnjakom za bolove u karlici dr Robertom Ehenbergom, nadala se da je pronašla način da kontroliše svoje orgazme.

Grajsova je rekla: "Nakon što sam videla dr Ehenberga, otkrila sam da postoje stvari koje mogu da smanje intenzitet orgazama – iako su oni i dalje konstantni."

"Uzimam lekove da umrtvim ta područja i radim vežbe kako bih pokušala da smestim to. Ostvarenje sna je preuzimanje kontrole nad poremećajem, umesto da me (on) kontroliše."

Međutim, po naređenju lekara, Grajsova i njen dečko Stjuart Triplet morali da se uzdrže od seksualnog kontakta. Par se upoznao peko sajta za upoznavanje. I uprkos tome što je ranije imala seks da bi se izborila sa simptomima koji su joj bili loši, sada mora da ostane u celibatu.

Rekla je: "U početku je bilo teško objasniti svoj poremećaj Stjuartu. Nisam bila sigurma kada je bio pravi trenutak ili kako će reagovati."

"Ali on je velika podrška, potpuno razume i on je samo moj oslonac." rekla je svojevremeno u emisiji Amanda.

Ona je morala da praktikuje jogu radi umirenja, i konstantno je vežbala kako bi uspela da suzbije osećaj uzbuđenja, koji joj je previše otežavao život.

Danas, Amanda i dalje ima ovih problema, ali joj je lakše, jer su tretmani koje je koristila kao i vežbe i joga, doprinele da može da funkcioniše bolje. Njeno stanje neće prestati skroz, ali je moguće ublažiti ga na način koji je činila Amanda.

U nastavku pogledajte video o njihovoj priči:

Autor: