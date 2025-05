NAJVEĆA SRAMOTA DO SADA! Sopstvenu državu nazvali Trećim rajhom, a Narodnu skupštinu Rajhstagom

Blokaderi foteljaši pljunuli su i na Srbiju i na sve žrtve nacizma.

Studenti blokaderi sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na "Iksu" su sopstvenu državu nazvali Trećim rajhom, a Narodnu skupštinu Rajhstagom.

Uz to su iskoritili i čuvenu fotografiju postavljanja sovjetske zastave na vrh spaljenog Rajhstaga 1945. godine.

Ovakve provokacije ne samo da su uvredljive, već su i duboko neprimerene, s obzirom na to da se ovakvim izjavama omalovažavaju žrtve nacizma.

Naš Rajhstag čeka...

Naša budućnost čeka.

Nema nazad.

Nema povlačenja.

Do pobede.

Blokada danas – sloboda sutra.

Ko ako ne mi. Kad ako ne sad.



Zastava ETF-a davne 1945.



Srećan Dan pobede❗ pic.twitter.com/eg4TKIh9UN — ETF Blokada (@etfblokada) 09. мај 2025.

Negativni komentari se samo nižu, od poruka "sramote", "ovo vam baš nije trebalo", pa sve i do toga da oni koji su ih do sada podržavali više to ne žele: "Kao neko ko vas svim srcem podržava, ovo je krajnje neumesno i glupavo do bola"

Autor: Pink.rs