Ovo je tajna dobrog izgleda Saše Kovačevića: Retko ko je ovako disciplinovan, porodica misli da je bolestan

Otkrio i kad je poslednji put pojeo čokoladu

Saša Kovačević pozna je kao veliki zavodnik, pa osim što vole njegove pesme, devojke lude za njim. Ipak, da bi tako izgledao, morao je mnogo toga da se odrekne, pa je sada ispričao koje su to tajne njegovog izgleda.

– Vodim se nekim svojim režimom već više od sedam godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života – ispričao je pevač.

Ni Sašina lepša polovina, dugogodišnja devojka Zorana, ne zaostaje kada je fizički izgled u pitanju, ali za razliku od pevača ona je zahvalna majci prirodi.

– I ja bih mislio da je disciplinovana da je ne znam i blago njoj, takva je genetika – iskren je bio Kovačević koji ne krije sreću što je pronašao osobu koja ga u potpunosti razume.

– Ona jako intenzivno radi na tome kada nešto treba da snimamo. Ja koliko sam devojaka do sada imao, nikada nisam imao neku takvu stranu koja zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se mog posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen lepšem polu i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga ko to potpuno razume – objasnio je Saša za Grand.

Autor: Andrea Nikolić