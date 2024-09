Raskinula! Ana Nikolić je ostavila Raleta, a komšije otkrile detalje njihove turbulntne veze: Stalno se svađaju...

Sada je sve izaplo na videlo!

Pevačica Ana Nikolić otkrila je svojim pratiocima na Instagramu da je stavila tačku na vezu sa Goranom Ratkovićem Raletom i da njih dvoje više nikada ne mogu da budu ni prijatelji.

- Kao što ste od mene uvek čuli istinu, tako će biti i sada.. Slučajnost ili ne, ali baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta život "nije tako isključiv." To je suštinska razlika u poimanju sveta i života. Ja sam osoba "ili-ili". Rale se predstavljao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba "kompromisa". Zvaćemo ga "ali..." Ta reč u mom rečniku ne postoji. Znam da velika većina očekuje neku veću frku, tipa treća osoba. A ja bih dala sve na svetu da je to. To rešavam, znamo već… Ovo je stvar karaktera, a to je nepromenjivo. Da, žao mi je… Ali nemam ja vremena više da objašnjavam nikome osim Tari... stvari koje se podrazumevaju - napisala je pevačica.

Podsetimo, pevačica i kompozitor nisu se razdvajali, a kako je Kurir pisao, njihovo druženje je postalo toliko intenzivno da se Ana nedavno skoro i preselila u Raletov stan u centru grada, a mnogi tvrde i da su njih dvoje u ljubavnoj vezi.

- Ana i Rale se poznaju godinama, ali su počeli intenzivnije da se druže tokom rada na njenom novom albumu, koji uskoro treba da se pojavi u javnosti. Malo-pomalo, oni su baš postali bliski, a mnogi su uvereni i da između njih ima i nešto više od prijateljstva, te da su oni u ljubavnoj vezi, o kojoj ne žele da govore javno. Ana već neko vreme i spava kod Raleta u stanu, čak i svoju ćerku dovodi kod njega na spavanje. Maltene se i preselila, to mogu da vam potvrde sve komšije iz njegove zgrade, u kojoj živi i gde ima muzički studio. On je u početku češće bio kod nje u stanu na Voždovcu, ali je u poslednje vreme više ona kod njega. Ana je počela i da na Instagramu postavlja snimke iz Goranovog stana, a na jednom od poslednjih vidi se i kako leži u Raletovom dnevnom boravku, dok on jede u trpezariji. S njom je tad bilo i njeno dete, a mnoge je šokiralo i to što su u stanu bili haos i nered, pa su oko Ane na podu bili lekovi, toalet-papir i razbacane stvari - ispričao nam je tad naš izvor.

Komšije koje žive u Raletovom kraju su tada otkrili da Ana živi s njim u stanu, ali da oni uopšte nisu srećni zbog toga i da zbog njihovih svađa nemaju mira nedeljama.

- Ana već neko vreme živi kod Raleta u stanu. Mislili smo da su samo prijatelji, ali smo sad svi ovde ubeđeni da su vezi. Ne znam što to kriju kad je sve jasno kao dan. Ona je tu po ceo dan, tu dovodi i dete. Nas su ozbiljno počeli da nerviraju jer se iz tog stana stalno čuju glasna muzika i njihova svađa. Stalno se nešto raspravljaju, pa budu mirni, pa onda opet nastave da viču... Imaju baš intenzivan odnos, ako znate na šta mislim (smeh). Ana iz stana izlazi obično popodne kako bi je Rale slikao tu u ulici ispred zgrade. Onda ode do jednog tržnog centra u blizini, pa se uveče vrati u stan. Zasad izdržavamo jer nam je ona simpatična, ali ako budu nastavili ovako da se ponašaju, moraćemo da reagujemo kod nadležnih. Ovde u zgradi ima dosta dece i starijih ljudi, ipak im treba mir - rekao nam je jedan bračni par iz kompozitorove zgrade.

Podsetimo, nakon što je Ana u decembru napala Raleta i fizički nasrnula na njega ispred njegove zgrade, u kojoj sad najčešće boravi, što je tada za Kurir potvrdila i Olja Bajrami, svedok incidenta, pojavile su se spekulacije o njihovoj navodnoj romansi, ali je kompozitor to tad demantovao za medije.

- Ana i ja smo prijatelji više od 20 godina. I to je jedina istina. Sve drugo što su neki mediji objavili insinuirajući da smo u vezi, apsolutna je laž. Posle toliko godina poznanstva došlo je do saradnje. Ana je tip izvođača koji provodi vreme u studiju i učestvuje u stvaranju pesama koje izvodi. Zbog ove priče sam izgubio inspiraciju da nastavim sa radom na albumu. Trenutno nijedno od nas nema želudac za bilo kakav dalji nastavak ove priče, koja je među nama samo umetnička - rekao je tad Rale za medije.

Autor: N.Brajović