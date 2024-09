Hteo je samo da peva: Borin najbolji prijatelj iz detinjstva otkrio da nije dočekao čuvenog rokera u Čačku kako je želeo!

Legendarni roker je u više navrata istakao kako mu je najveća želja da bude sahranjen u gradu u kom je njegov život i počeo, u Čačku. Sahrana će biti obavljena na Gradskom groblju, a upravo u Domu kulture u Čačku se okuplja porodica, ali i prijatelji i poštovaoci dela i lika Bore Čorbe, koji će prisustvovati komemoraciji preminulom rokeru.

Naša reporterka Vukica Lazović, razgovarala je u Kulturnom centru u Čačku sa doktorom Prvoslavom Savićem, koji je Borin najstariji drug iz detinjstva, koji je juče dočekao posmrtne ostatke svog prijatelja iz detinjstva otkrio je da je na sve načine terao Boru da se leči, ali da je on želeo samo da peva.

- Stigao je Bora, ja sam ga dočekao, nažalost ne onako kako sam želeo. On je bežao iz bolnice, nije hteo da se leči, iako smo ga svi čekali. On je hteo da završi na bini - rekao je čuveni Prle nakon toga je otkrio:

- Točak me je zvao, on će doći isto, mnogo mi je drago što će i on doći... Legenda se oprašta od legende - dodao je Prle.

