Album LJUBAV I SMRT će ostati kao zaveštanje: Članovi benda Riblja Čobra na ovaj način odali počast Bori Đorđeviću!

Bora Đorđević poznatiji kao Bora Čorba, danas će biti sahranjen u rodnom gradu, Čačku. Legendarni roker je u više navrata istakao kako mu je najveća želja da bude sahranjen u gradu u kom je njegov život i počeo, u Čačku.

Komemoracija čuvenom rokeru upravo traje u njegovom rodnom gradu i Kulturnom centru.

Nakon govora Žike Jelića, Članovi benda Riblja Čobra otkrili su da će album koji je Bora napisao pre tri godine, pod nazivom "Ljubav i smrt" izaći posthumno!

Goran Bajović, Borin prijatelj rasplakao je mnoge:

- Teško je danas biti tu, ali još teže bi bilo da nismo tu. Najteže je govoriti o Bori a da to bude onako kako je on zaslužio. 18. decembra 2022. Bora je bio na ovoj pozornici. Bio sam privilegovan što je želeo da budem pored njega. To je bio jedan od najsrećnijih dana u njegovom životu. Uručena mu je plaketa Počasnog građanina Čačka. Posle obraćanja proradile su snažne emocije, jer je dobio ogroman aplauz. Kulminacija su bile suze. Reagovao sam nespretno i spontano, zagrlio sam ga i pomislio da mogu da ga zaštitim od novinara i neumesnih naslova. Te njegove suze su bile njegova radost. Suze su bile vrhunac emocije koje je imao prema rodnom gradu, od koga je uvek imao tremu. Te suze su trebale da se vide i da se osete. Danas smo opet na istom mestu, ali tužni i ožalošćeni. Neko bi nesmotreno rekao da smo tužni što Bora nije među nama. Siguran sam da je među nama i u nama. Tu je onoliko koliko ga volimo i poštujemo. Boru poznajem od 17 godine, upoznala nas je Biska. Družio sam se sa njim kao studnet DIF-a, po celu noć smo sedeli kod Toze Grka. Zadnjih 4-5 godina smo bili u stalnom kontaktu. To su bila dopisivanja noću, dok Dubravka spava. Želeo sam da ga prekorim što ne spava. "U pozni sat ne spava moj brat, po glavi ko zna kakve misli mota, često mu život bude rat, a verni je ratnik svoga života". Nisam upoznao nikoga ko je bio odaniji ratnik svoga života kao što je bio Bora. Bio je iskren, uporan i istrajan. Uvek je pokazivao saosećanje. Voleo je svoj narod, svestan svih vrlina i mana. Najviše sam voleo kod njega što nije umeo da mrzi. Mogao je da bude ljut i revoltiran. Besmrtni ne umiru. Znam da će Bora na putu zagrliti svog anđela i da će biti voljen kao što je voleo ljude.

Nikola Zorić, stalni član grupe Riblja Čorba obratio se porodici i prisutnima

- Imao sam tu čast da u okviru grupe Riblja Čorba budem uz Boru pune 22 godine, da ga upoznam i shvatim. Upoznao sam i kolege iz benda. Bore više nema. Svet ga više nema. Obezglavljeni smo. To su rečenice koje će ostati zauvek urezane u sećanju. Pre tri godine Bora je napisao pesme za naš novi album, poslednji. Bio je jako teško muzički ispratiti njegove duboke misli i teške emocije. Njegova snaga i volja su nama dale inspiraciju da taj psoao obavimo na najbolji način. Album "Ljubav i smrt" ostaće nam kao zaveštanje Bore Đorđevića da ga podelimo sa vama. Porodica Bore Đorđević i grupa Riblja Čorba imaće tu čast da Borine uspehe i priznanja čuvaju i neguju sa posebnom pažnjom i na pravi način.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: N.Brajović