Tanju Savić dečko preneo preko praga: Sve se odigralo u kasne sate, a evo kada će biti svadba

Tanja Savić, poznata estradna umetnica, priprema se za glamurozno venčanje sa pilotom Muhamedom Bešićem. Nakon burnog razvoda, Tanja ponovo pronalazi sreću i ljubav, a očekivanja od njene svadbe su velika.

Iako još uvek nema zvaničnih potvrda, pretpostavlja se da je venčanica za Tanjino venčanje već u pripremi, a organizatori slavlja dobili su "zeleno svetlo" za planiranje. S obzirom na gust raspored Tanjinih nastupa, svadba bi mogla uslediti odmah nakon turneje.

Fokusirana na karijeru, sinove i porodicu, Tanja Savić uživa u pažnji svog verenika. Muhamed, poznat kao Muki, često je iznenađuje malim znacima pažnje, dokazujući svoju romantičnu stranu, što je naišlo na oduševljenje javnosti.

Romantični gestovi Muhameda Bešića već su postali viralni, kao što je snimak na kojem nosi Tanju preko praga splava. Ovo je izazvalo komentare da je reč o "treningu" za ono što će se desiti na dan venčanja.

"Muki nije samo moj dečko, on je očuh mojim sinovima"

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi dečko sa njenim sinovima.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.

Autor: N.Brajović