Havarija! Otkriveni novi detalji drame na Voždovcu, ovako je izgledao raskid Ane i Raleta

Kako je Pink.rs prvi pisao, pop zvezda Ana Nikolić stavila je tačku na emotivnu vezu s kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, o čemu je potom obavestila i pratioce na Instagramu.

Kako domaći mediji saznaju od izvora bliskom pevačici, Ana je toliko ljuta na bivšeg partnera da je pre nekoliko dana odlučila da mu se osveti, tako što mu je bacila sve stvari s terase stana na Voždovcu gde ona živi, a gde je Rale provodio dosta vremena dok su bili u vezi.

Nakon što se odlučila na ovaj korak, Nikolićeva je pozvala kompozitora i poručila mu da može da dođe i pokupi svoje stvari sa ulice, što je njega šokiralo. Rale je uskoro došao na Voždovac, a nakon što je sakupio svu svoju garderobu s pločnika ispred zgrade, molio ju je da ga pusti u stan kako bi razgovarali. On ju je ubeđivao nekoliko minuta, a kad je shvatio da neće uspeti da je ubedi, otišao je. Ana je nešto kasnije izašla iz stana i uputila se ka jednom tržnom centru u Beogradu na vodi, gde najčešće i provodi vreme, piše Kurir.

Prema rečima istog izvora, dan pre ovog događaja ispred stana Ana je poslala jednog svog prijatelja kod Ratkovića, kako bi on iz njegovog stana, u koji se ona skoro pa preselila, uzeo pevačicine stvari koje su u njemu ostale posle raskida. Iako je htela sama da ode kod njega, ona je od te ideje odustala, kako se ne bi sreli posle burnog raskida.

Podsetimo, kompozitor i pevačica bili su u vezi više od pet meseci. Njihov odnos pratile su razne turbulencije i skandali, a sve to se dešavalo zbog Anine ljubomore. Ona prosto nije mogla da podnese što njen dečko ima dosta kontakta s njenim koleginicama, pa je često pravila dramu.

- Kao što ste od mene uvek čuli istinu, tako će biti i sada. Slučajnost ili ne, ali baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta život "nije tako isključiv". To je suštinska razlika u poimanju sveta i života. Ja sam osoba "ili-ili". Rale se predstavljao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba "kompromisa". Zvaćemo ga "ali..." Ta reč u mom rečniku ne postoji. Znam da velika većina očekuje neku veću frku, tipa treća osoba, a ja bih dala sve na svetu da je to. To rešavam, znamo već. Ovo je stvar karaktera, a to je nepromenljivo. Da, žao mi je, ali nemam ja vremena više da objašnjavam nikome osim Tari stvari koje se podrazumevaju - navela je Ana, pa zaključila: - P. S. Žao mi je što smo pokvarili prijateljstvo, ali ja sam verovala da je ta ljubav vredna toga. Nikada više ne možemo biti ni prijatelji, jer ja završavam odnose zauvek. Nikada se nisam vratila nijednom muškarcu. Zahvalna na svemu što smo uradili. Zahvalna na svakoj emociji koju je on utkao u pesme. kao i svemu što je bio u mom životu. Ovo mi je jedna od težih odluka u životu, ali je neminovna - napisala je Ana.

