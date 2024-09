Od Viktorije do Cece, Šabana i Čole: Njihove čuvene hitove napisao je Bora Đorđević, za većinu tekstova se nije potpisao, a te pesme svi volimo

Srbija i region su i dalje u žalosti zbog gubitka Bore Đorđevića, frontmena Riblje Čorbe, koji je nedavno preminuo.

Njegova smrt ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i u srcima mnogih fanova, ali ono što možda niste znali je da Bora, pored toga što je bio prepoznatljiv po svom rokenrol zvuku, stoji iza nekih od najvećih narodnjačkih hitova.

Na poslednjem ispraćaju Bore Đorđevića u njegovom rodnom Čačku, mnogi su došli da mu odaju počast. Njegovi sugrađani su ga ispratili dostojanstveno, u tišini i sa tugom u srcu.

U Kulturnom centru Čačak bila je otvorena knjiga žalosti, u koju su mnogi upisali svoje poslednje poruke legendarnom muzičaru.

Njegov menadžer otkrio je i poslednje trenutke života velikana, otkrivajući kako je Bora do poslednjeg dana ostao posvećen muzici, iako ga je bolest iscrpla. Bio je miran, svestan, ali borac do kraja, što je i odlika velikih umetnika.

Pored mnogih pesama za grupu Riblja Čorba, Bora je napisao velike hitove poput "Daj ne pitaj" od Viktorije, "Dolazim za pet minuta" od Generacije 5, "Šta još možeš da mi daš" od Cece Ražnatović, " Ja sam lud" od Olivera Mandića, "Sinoć sam pola kafane popio" Željko Bebek, "Samo teraj ti po svome" od Viktorije.

Osim što je bio glas jedne generacije, Bora Đorđević je bio i tiha snaga iza mnogih pesama koje su obeležile karijere narodnih pevača. Šabanova „Preskočiću tarabu“, Nada Topčagić sa pesmom „Stani malo kafanski sviraču“, pa čak i Zdravko Čolić sa hitom „Produži dalje“ - sve to su pesme koje su iz Bora izvukle drugačiju, ali podjednako moćnu kreativnu energiju.

Bora Đorđević, kao frontmen "Riblje Čorbe", postao je simbol rokenrol pobune, autentičnosti i neustrašivosti. Za svoj legendarni bend napisao je skoro sve pesme, ali malo ljudi zna da upravo on stoji iza nekih prelepih narodnih numera.

Kako je istakao, u početku mu je bilo "truba da potpisuje narodnjake", ali je posle shvatio da su to zaista kvalitetne pesme koje već decenijama traju.

- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola... - rekao je Bora.

Autor: N.Brajović