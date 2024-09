Jovana Jeremić uživo raskrinkala brak svoje koleginice i muzičara: Svi znaju da on voli muškarce, a ona na sve to ćuti...

Voditeljka bez dlake na jeziku obelodanila šok detalje o estradnoj aferi!

U današnjen izdanju emisije "REDakcija" na RED TV voditelji Nikola Žugić, Goran Todorović i Sanja Arsić ugostili su Jovanu Jeremić koja je izmedju ostalog razotkrila jednu estradnu aferu.

Sanja Arsić upitala je Jovanu za da li je istina da Jovana zna za najveću gej aferu na našoj javnoj sceni, na šta je popularna voditljeka do detalja opisala aktere.

- Pričamo stalno tako o moralu, nemoralu. U našim krugovima se sve zna. Ja se iznerviram, pa moram da kažem. Vodim računa da ne iznosim, ali moram da kažem ovog puta, kad govorimo o aferam... Znam nekoliko stvari, kao kad sam otkrila za Draška i Tanju Savić, on se kačio na moje ime jer mu je odgovaralo da se tako provlači. Ja potpuno druge tipove preferiram kao prijatelje, a kamoli partnere - rekla je Pinkova voditeljka.

- Ovaj se nije kačio na tebe, ali supruga jeste - dodala je Sanja.

- Supruga se kačila. Ide u podkast i priča o meni. Ja sam uspela, broj sam jedan, mnogi su na drugačiji način to zamišljali. Postoji jedna afera za koju svi znaju, ali o tome ne pričaju jer svako svoju g*zu čuva. Ne volim kad se prikazuje neko da je mnogo porodičan, a da to nije. Koliko parova znate da su za naslovne strane u porodičnim odnosima, a znate da taj muž ima paralernu vezu i da vara ženu sa muškarcem, da je gej. Jedan razvod se spekulisao da je pevač gej, a bio u braku. To je jedna tema u kojoj treba razmišljati. Svi znaju da on voli muškarce, a ona na sve to ćuti - govorila je Jovana.

- Je l' supruga zna? - upitala je Sanja Arsić.

- Da, zna i pristala je jer je njen muž izuzetno bogat i talentovan, talentovan u svakom smisli. Supruga lepo živi, bavi se javnim poslom, voditeljskim i voli da drži predavanja kako treba biti fantastičan voditelj, kakvo vreme je danas došlo i ko se slika. Može svako da se slika, ali ne može da bude broj jedan. Moja poruka toj ženi, gospođi je da prvo počisti svoje dvorište, pa onda da daje moralne lekcije. Ja mogu sad da iznesem imena i prezimena, ali to nisam uradila. Branim se samo kad me neko dira - nastavila je Jovana.

