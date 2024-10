Ne može više da ćuti: Mima totalno raskrinkala Gruju, progovorila pred svima o njegovim dugovima (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je Eni Čolić.

- Ena, da li bi volela i ti da ti Gale da šansu - glasilo je pitanje.

- Poznajemo se dugo, družili smo se i napolju. Gotivim ga, zašto ne bih popričala sa njim? - rekla je Ena.

Naredno pitanje Milan je pročitao je Nikoli Grujiću Gruji.

- Kako komentarišeš to što je Mimas rekla da je htela da te ostavi i ranije, ali da nije mogla jer si joj pretio - glasilo je pitanje.

- Kada dođe do toga, onda on meni kaže da ne može da živi bez mene i da će da uradi nešto loše...Ja sam sebi na prvom mestu ne bih pomislila, a ne izgovorila to - rekla je Mima.

- Ne poričem da sam to rekao, ali je i ona to govorila - rekao je Gruja.

- Dešavalo se to više puta da sam htela da ga ostavim - rekla je Mima.

- Ona nije imala prihoda napolju, pritom je pričala da je imala udes u tim kolima, pa da je htela da se reši tih kola. Otišle su te pare na zajednički život - rekao je Gruja.

- Njemu je hitno trebao novac, predložila sam da prodamo taj auto. Stavila sam prvo na oglase, prvo sam stavila neku cifru koja je bila nerealna, pa sam na kraju prodala za minimalnu cifru...Dala sam mu da vrati dugove - rekla je Mima.

- Koliko je ona doprinela za dve i po godine, ja sam za dva meseca, kada već pričamo o tome - rekao je Gruja.

- Ja sam tebi pred rijaliti dala određenu sumu novca, ne znam što me navlačiš da pričam odakle mi te pare - rekla je Mima.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić