IZVINI SANJA ŠTO MU SE DOPADA NEKO, A DA TO NISI TI: Stefani totalno obrnula ploču prema Sofiji, Aleksandra ponizila Sanju pred svima, a onda je Ivan zakucao: Glupa je, kao PODG*ZNA MUVA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni je nominovao Ivan Marinković.

- Oboje su mi neinspirativni i jednobrazni. Sofija je primer jednostavne učesnice, na krilima drugih učesnika i veze sa Terzom i dalje gura rijaliti. Nijedno njeno iznošenje mišljenja ne smatram njenim, pokušavao sam, ali mi ne ide. Glupa mi je realno osoba, ništa pametno nisam čuo od nje. Smatram da je podg*zna muva mnogih učesnika. Ja mislim da ona ne bi bila primećena toliko koliko je sada. Za mene se Sofija itekako oprala, jer kako smo svi na početku shvatili da je žena u trudnoći ostavljena od strane svog muškarca...Marko je sazreo, dosta je poradio na sebi, bio je dosta agresivniji u toj "Zadruzi 6". Ne dopada se ni meni Sanjin i Markov odnos, dosta je direktniji, slabo ga komentarišem, baš iz te pristrasnosti. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Ivan.

- Ne mislim da si agresivan, nego da si samo srčan i željan si ljubavi, pa se našla Sanja da ti to pruži. Mnogo više gotivim tebe, nego nju. Sofija ti je bacila rovca, malo si se primio, ali imam odlično mišljenje o tebi...Sofijin i moj odnos je jako specifičan, dosta se menja. Ljubazna si i korektna prema meni, ne osećam negativnu energiju s tvoje strane. Nikada neću zaboraviti šta si mi rekla za ćerku, prvi put mi se ovde dešava da mi neko uvredi dete. Mislim da ti je ovo osveta Sanji jer te je nasankala za Švajcarsku, pokrila si je, pa si želela da joj vratiš, da je povrediš...Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekla je Aleksandra.

- Marko Stefanović, disciplinovan dečko, imaš kodekse, ne sviđaju mi se neke tvoje svađe sa nekima odavde. Mislim da je tvoje učešće bilo bolje pre nego što je Sanja ušla, ali itekako mislim da se volite. Moj i tvoj odnos je uvek bio dobar, kada je bio konflikt između Ene i Sanje, nisam hteo da se mešam. Nominujem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Peja.

- Što se tiče Marka, Marka i Sanju doživljavam kao jedno, jako su prijatni prema meni. Sa Sofijom sam na početku imala taj konflikt, ja sam to izazvala i gledala sam da branim Miličin stav, time sam uvredila tebe. Smatram da sam pogrešila što se tiče tebe, ostavljam Sofiju, šaljem Marka - rekla je Stefani.

- Sofija jeste osoba koja ne da glumi hladnoću, nego jeste hladna i rezervisana. Sofija je, sa druge strane, ovde jako dobar drug, darežljiva, sa mnom je u odličnim odnosima. Zatekla sam je kako plače, jer joj Dača nešto nije kupio, tako da je pokazala da je dobar drug...Marko ne može da degradira bilo koga kada pravda takva poniženja od svoje svetinje, kako on kaže. Ispada smešan kada nešto zamera drugima. Nikada neću razumeti osobe koje svoje životne neuspehe pravdaju time da ga je neko sputao, a to je porodica. Marko pati od kompleksa da nije dovoljno talentovan, to nam je jasno iz priče da su njegovi Mihajla gurali u fudbalu, a njega nisu. Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekla je Jelena.

