Ovaj potez kraljevske porodice jasno pokazuje da su precrtali Megan Markl: Britanska monarhija pokazala gde joj je mesto

Megan Markl dočekala je 44. rođendan bez javnih čestitki kraljevske porodice, a izostale su i one od brojnih slavnih prijatelja

Izostanak rođendanskih čestitki na društvenim mrežama, kako iz kraljevskih krugova, tako i od poznatih ličnosti poput Bijonse i Opre Vinfri, otvorio je nova pitanja o zahladnelim odnosima između Megan Markl s jedne strane i ostatka sveta s druge.

Članovi kraljevske porodice poslednji put su javno čestitali Megan 2021. godine, kada je napunila 40 godina – godinu dana nakon što su ona i princ Hari odstupili sa svojih dužnosti i preselili se u Kaliforniju.

Kraljevski izvori navode da se rođendani obeležavaju na zvaničnim kanalima isključivo članovima koji i dalje aktivno obavljaju kraljevske dužnosti, iako praksa u prošlosti nije bila dosledna. Na primer, 2022. godine, kada je napunila 41 godinu, Megan je dobila čestitke od princa i princeze od Velsa, kao i tadašnjeg princa Čarlsa i Kamile. Međutim, 2023. godine usledila je potpuna tišina.

Kraljevski komentator Ričard Ficvilijams izjavio je za medije da je prekid javnih čestitki predstavljen kao svojevrsni šamar, podsećajući da su odnosi dodatno pogoršani nakon Harijevih memoara Spare i intervjua sa Oprom Vinfri iz 2021. godine. Po njegovim rečima, ti događaji su „izuzetno štetno“ uticali na odnose između Saseksovih i ostatka kraljevske porodice.

Sve je utihnulo

Tišina ove godine nije ostala samo na kraljevskom dvoru – proširila se i na širi krug poznatih. Megan je 2021. godine, za svoj 40. rođendan, primila javne poruke od Bijonse, uključujući i čestitku na njenom sajtu sa fotografijom Megan iz detinjstva. Ove godine, takvih objava nije bilo.

Prema pisanju američkih tabloida i kolumnista, rođendan je obeležen skromno, u užem krugu porodice i prijatelja, bez prisustva nekih od njenih najbližih slavnih prijatelja, poput Opre Vinfri, Serene Vilijams i Tajlera Perija. Jedan holivudski izvor, na kog se pozvao novinar Rob Šuter, tvrdi da je veza sa Oprom „utihnula“, iako je upravo ona pomogla u lansiranju medijskog brenda Saseksovih nakon njihovog odlaska iz kraljevske porodice.

Izostanak čestitki ove godine još je jedan znak složenih odnosa i novih pravila igre u životu Megan i Harija.

Autor: D.B.