Otkrivena velika prevara Megan Markl? Okačili je na stub srama, mnogi kažu da će joj sad propasti brend (VIDEO)

Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, naišla na osudu javnosti nakon što je objavila video na stranici svog brenda "As Ever"

Letnje praznike vojvotkinja od Saseksa odlučila je da obeleži na sebi svojstven način – uz vizuelno atraktivnu čarkuter tablu, koju je sa ponosom predstavila na Instagram profilu svoje lifestyle brend platforme "As Ever". Na snimku koji je objavljen povodom 4. jula Megan je, odevena u ležernu letnju košulju sa plavo-belim prugama, uz osmeh slagala razne voćkice, sireve u obliku zvezda, krekerčiće i hleb, sve uz njen proizvod koji se rasprodao – malinasti namaz koji je postao viralan u svega pola sata od lansiranja. Iako je sama prezentacija bila zamišljena kao jednostavan vodič za "easy entertaining", čini se da su komentari publike bili sve samo ne oduševljeni.

Naime, mnogi su na Reddit-u kritikovali video, nazvavši ga "osnovnim" i "kao da je izvučen sa Pinteresta iz 2015. godine", a Megan optužili da pokušava da kreira sliku životnog stila koji u realnosti deluje prilično neautentično. Posebno su bili kritični na detalje poput kaligrafije, rasporeda hrane i forsiranog prikazivanja nakita.

Njeno učešće u pripremi čarkuter table dodatno je promovisalo "As Ever" malinasti namaz, koji je, iako prodat u rekordnom roku, doživeo razočaravajuće recenzije kada je konačno stigao do kupaca.Prema pisanju britanskih medija, namaz je bio previše tečan, gotovo kao sos, i izuzetno sladak, sa izraženom kiselkastom notom limuna. Poređen sa standardnim džemovima, poput onih iz supermarketa ili poznatog brenda Bonne Maman, Meganin proizvod je ocenjen sa skromne dve zvezdice od pet.

Iako je vojvotkinja u epizodi svog Netfliks šoua "With Love, Meghan" izjavila da njen namaz ne može da se zove džem jer "džem podrazumeva jednake količine voća i šećera, a tada se voće ni ne oseti", ispostavilo se da je upravo višak šećera ono što mnogima smeta.

Osim toga, otkriveno je da proizvod ne potiče iz Kalifornije, već da se pravi u fabrici u Ilinoisu, iako kompanija "The Republic of Tea" koja stoji iza proizvodnje ima sedište u Larkspuru.U podkastu "Confessions of a Female Founder", Megan je priznala da je svestan izbor bio lansirati proizvode u ograničenim količinama kako bi se stvorila "psihologija nestašice", slična "dropovima" popularnih patika. Ipak, naglasila je da ne želi da njeni proizvodi budu luksuz za povremenu upotrebu, već nešto što ljudi redovno konzumiraju.

Bez obzira na kritike, Megan nastavlja da razvija svoj brend, ali čini se da će joj biti potreban stabilniji proizvodni lanac, jasnija poruka i više autentičnosti ukoliko želi da zaista izgradi kredibilitet u svetu lifestyle proizvoda. U protivnom, čak ni dobro osmišljene čarkuter table neće biti dovoljne da uvere publiku da kupuje – iznova.

