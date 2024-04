MEGAN MARKL IMA DVA USLOVA ZA POMIRENJE S KRALJEVSKOM PORODICOM: Mnogi smatraju da je ono što traži DRSKO, ona NE POPUŠTA!

Megan Markl još uvek navodno čeka na izvinjenje od kraljevske porodice pre nego što pristane da prati princa Harija u Ujedinjeno Kraljevstvo. Javila se sumnja u to hoće li se vojvotkinja pridružiti svom suprugu u Londonu u maju.

Kraljevski izvor Tom Kvin veruje da je vojvoda od Saseksa u potpunosti za planirano "pomirenje" s monarhijom, i to četiri godine nakon što su on i supruga Megan otišli u Sjedinjene Američke Države, ali vojvotkinja navodno nije za to.

- Hari bi želeo pomirenje, ali u potpunosti podržava svoju suprugu i sve dok ona ne oseti da je kraljevska porodica bila dovoljno dobra prema njoj i dok joj se ne izvine za prošlost, to se neće dogoditi - rekao je u četvrtak za The Mirror.

- Došlo je do pomaka od Kejtine ​​bolesti. Hari i Megan zaista osećaju da treba da pruže maslinovu grančicu, ali Meganin osećaj nezadovoljstva još uvek sprečava da se stvarno nešto dogodi.

Vojvotkinja od Saseksa navodno želi izvinjenje za to kako se kraljevska porodica ponašala prema njoj, a čije joj se ponašanje nije svidelo. Smatra da nisu poduprli njeno mentalno zdravlje i da su se stariji članovi kraljevske porodice raspitivali o boji kože princa Arčija. O tome je Megan govorila u intervjuu kod Opre Vinfri i u Netfliksovoj seriji o sebi i suprugu, ali još uvek oseća da joj duguju izvinjenje. Veruje se da se kralj čarls dopisivao s vojvotkinjom od Saseksa putem pisma nakon što je iznela optužbe o rasnoj netoleranciji u monarhiji, ali je ona odbila poziv na krunisanje svog svekra prošlog maja.

Hari navodno jedva čeka da ga supruga i njihovo dvoje dece, princ Arči i princeza Lilibet, prate u London kako bi mogao da popravi odnose s kraljem i svojim bratom princem Vilijamom.

- Hari bi voleo da Arči i Lilibet imaju bolji odnos sa svojim rođacima ili čak decom nekih njegovih prijatelja - rekao je izvor za Daily Express ranije ove nedelje.

- Oseća se kao da su predugo bili daleko od Ujedinjenog Kraljevstva i želi ovde da počne da gradi život. Ne želi ovde da bude stalno, ali želi drugi dom koji mogu redovno da posećuju.

Princ i princeza od Velsa navodno su još uvek udaljeni od Saseksovih i nisu imali poverenja u njih da im kažu za Kejtino zdravlje pre javne objave, pa su Megan i Hari saznali da Kejt ima rak iz video saopštenja 22. marta, kao i ceo svet.

Autor: Pink.rs