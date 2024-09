Ovo je dijeta Ane Bekute: Zbog ovoga je smršala 15 kilograma

Ana Bekuta (64) ne krije da želi da smrša nekoliko kilograma, a kako bi u tome uspela ona je angažovala tim stručnjaka.

Kako ne bi rizikovala svoje zdravlje, Ana Bekuta se konsultovala sa nutricionistom ali i trenerom. Njena dijeta propisana je na osnovu konstitucije i analiza, a povrće, voće u osnovi su nove njene ishrane.

Kako prenose domaći mediji, pevačici svakoga dana na kućnu adresu stiže pet obroka.

- Za početak dana Ana Bekuta uzima tinkturu od ulja origana sa plavom spirulinom. Zatim ide doručak koji se sastoji od kaše sa ovsenim pahuljicama, kokosovim mlekom, narandžom i crnom čokoladom. Za ručak petog dana dijete Ana je dobila potaž od povrća, ćufte od oslića sa brokolijem i vitaminsku salatau sa crnim susamom u jestivoj korpici od jabuke.

Užina je čokoladna smesa sa jestivim laticama ruže, a za večeru tikvice punjene povrćem od kinoe i badema.

Kako se navodi, pevačica želi za manje od tri meseca da skine preko 15 kilograma.

Bekuta prošla kroz agoniju zbog sina

Podsetimo, Ana je ostala u drugom stanju kada je imala svega 17 godina. Ona je rodila sina Igora u vanbračnoj vezi, i tada je odčučila da bebu ostavi u domu za nezbrinutu decu.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je pevačica svojevremeno.

