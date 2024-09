Avionom ću dolaziti na posao da odradim emisiju: Jovana Jeremić šokirala pričom o NOVOM MUŽU, reč je o OVOM MOĆNIKU

Pre nego što ga je upoznala znala je da će imati lanac restorana i da će biti bogat.

Iako iza sebe ima brak sa Vojislavom Miloševićem, voditeljka Jovana Jeremić i biznismen Dragan Stanković mesecima su u dugoj i stabilnoj vezi.

Posle razvoda nije izgubila nadu da je prava ljubav čeka i da će naći ljubav svog života. I pre nego što je upoznala sadašnjeg partnera govorila je o njenom savršenom muškarcu, kao da je sve predvidela nedavno u intervjuu koji je dala za "Star".

- Ja sada kada tebi pričam o mom drugom mužu i kao da ga vidim, ali njega nema, još ga nisam upoznala, a tačno znam kakav će biti. Ovaj dečko sa kojim sam bila do skoro, ja sam znala da on to nije. Moj drugi muž će biti moćan čovek, on neće biti iz Srbije, našeg je porekla, ali živi u inostranstvu. Ja ću biti sve vreme u avionu, ja to znam, ja ću na posao dolaziti avionom da odradim emisiju. Moj muž će biti poput muža Sandre Meljničenko. On će ili da se bavi naftom ili će imati lanac restorana i kafića, neko će misliti da sam luda, ali to će biti tako - izjavila je Jovana za "Star".

Autor: Pink.rs