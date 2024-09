Ako vam je Desingerica pljuvao u usta, preneo vam je...: Doktor alarmirao javnost, uputio hitnu poruku pacijentima!

Dragomir Despić Desingerica ove godine našao se na meti brojnih kritičara, ljubomornih kolega, ali i pojedinaca koji su pokušali da mu zabrane nastupe u određenim gradovima ili državama, a sada je iskritikovan od strane jednog stomatologa, i to na TikToku.

Poznato je da je Desingerica na poslednjih nekoliko nastupa šokirao javnost kada je omladini pljuvao u usta, što su oni oduševljeno prihvatili, a snimci su munjevitom brzinom postali viralni.

Njegovo pljuvanje zasmetalo je jednom stomatologu, koji se oglasio iz ordinacije i poslao poruku svima koji su bili na nastupima kontroverznog Desingerice.

- Da li ste znali da on može da vam prenese karijes? Karijes je zarazno oboljenje, jer se bakterije koje ga stvaraju vrlo lako prenose pljuvačkom. Zato, ukoliko ste nedavno bili na nastupu popularnog Desingerice, vreme je da posetite svog stomatologa - naveo je ovaj doktor na Tiktok profilu.

Podsetimo, kada je nastao haos zbog toga što se na jednom snimku s njegovog nastupa vidi kako Desingerica pljuje devojci u usta, on je poručio:

- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer meni je sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao je Desingerica.

Autor: Darko Tanasijević