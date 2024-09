MILENA SMRŠALA 11 KILOGRAMA! Dosad se slikala uglavnom do pola a sad pokazala celu figuru! Kako je stesala liniju i kako izgleda (FOTO)

Godine, veli, ne krije pa je rekla i koliko je napunila a kad je reč o garderobi ni tu nema predrasuda: Šta joj se svidi, to i kupi a najviše voli da ode kod Kineza.

Bogdan je dobar dečak, kao i sva deca ne voli baš da uči, odnosno voli što on voli, kaže državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine Milena Popović, koja je u TV gostovanju govorila o životnoj prekretnici koja nju i sina, kao osmaka, čeka već krajem ove školske godine.

Reč je o završetku osnovne škole i upisu u srednju, a Milena kaže da je njegova želja Vojna gimnazija odnosno da je trenutno tako, a šta će biti dogodine u junu zasad ne zna jer deca često menjaju mišljenje koje zavisi od mnogo čega pa i društva.

- Najvažnije je da upiše nešto što voli jer je to put ka uspehu, a važno je da čuje i moje mišljenje da sagleda sve činjenice i okolnosti. Našli smo neku zlatnu sredinu, da ja slušam šta on želi ali i da on čuje moje mišljenje - kaže Milena dodajući da je nasledio neke očeve - Oliverove (Ivanović) dobre osobine da je ambiciozan, borben, a od nje da je jako emotivan i dobro dete. Ona je kazala da je Bogdan zasad dobro dete, te da je vrlo rano u svom životu uvideo da je život i dobro i loše.

Gostujući u emisiji Želim da ti kažem na TV B92, Milena je ušetavši u studio pokazala i liniju objasnivši da je smršala čak 11 kilograma. Nije krila i da to nije došlo samo od sebe i da je pokušavala ali da nije uspevala da skine ni kilo-dva ali se onda odlučila da uključi i određeno sredstvo, doduše, ne otkrivši o čemu je tačno reč.

- Sve što radite iskreno prava je stvar, a i ako nešto pogrešite, na svemu nešto i naučite - kaže Milena koja, kad je reč o njenom resoru, veli da je Beograd velika regionalna destinacija, kao i cela Srbija, posebno banje i planine, a da je među turistima ogroman porast onih iz Kine koji obavezno pored Beograda posećuju i unutrašnjost Srbije.

Građani, dodaje, najčešće zovu i pitaju za banje odnosno da li će ponovo biti vaučera.

Na konstataciju da ljudi vole da vide na mrežama njene fotografije, šta je obukla, kako se našminkala, ona veli da je to zaista opterećujuće i da je možda u nekom trenutku interesantno, ali da se nekad pređe granica pristojnosti, a onda dosadi svima, kao i njoj, te da je opterećujuće jer "nemaš gde da se skloniš i nemaš vreme za sebe, svako može da te slika ili komentariše, a bude komentara i ovakvih i onakvih..."

- Iz nekih razloga sam ja interesantna - kaže ona.

- Koliko ljudi, toliko ćudi, ne možete da očekujete da vas svi vole, to je normalno, to tako funkcioniše, dodaje Milena koja je odgovorila i kakav joj je garderober jer mora da vodi računa o odeći i zbog poslovnih sastanaka i funkcije iako voli da se oblači ležernije i urbanije.

- Ima tu svega... Stalno sam na meti sam zbog tih svojih, što bi rekle žene, slobodnijih kombinacija... Strašno je pogrešno posmatrati ženu na taj način. To ne znači da neka žena koja nosi dekolte ili kratku suknju ne vredi, a ona obučena do grla vredi, to apsolutno nema veze ni sa čim u životu ali mi živimo nažalost u takvom okruženju. U mom garderoberu ima svega i svačega... Što mi se svidi, ja to kupim... Najviše volim da odem s Bogdanom kod Kineza i da gledamo šta tamo ima... Nemam nikakvih predrasuda... - kaže ona dodajući da ne pati od firmiranih stvari i da je naručila nekoliko paketa i sa Temua, i garderobu za sebe, Bogdana, stvari za kuću...

Kaže i da su suze OK i da ne postoji osoba koja ne plače ali da su suze za svoja četiri zida a ne za javno kukanje a onda izađete još jači.

Kaže i da ne krije godine, da je napunila 40, i da bi da može mladoj Mileni verovatno rekla samo napred, te da ne bi ništa menjala kod sebe. Dodaje i da u slobodno vreme posle posla najviše voli da se druži sa prijateljima - kod njih, kod sebe, u restoranu, jednostavno da bude sa ljudima koji joj prijaju.

Autor: Dalibor Stankov