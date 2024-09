Ovaj odgovor su mnogi čekali: Ruška Jakić i Vanja Bulić progovorili o vanbračnom detetu, ovo je istina

S obzirom na to da je mesec septembar, mesec ružičaste boje i da je 16. septembra bilo tačno 30 godina otkako je TV Pink počela sa radom, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je najveća voditeljska imena u "Amidži šouu", a koji su bili deo TV Pink.

Vanja Bulić i Ruška Jakić su na samom startu emisije progovorili o vanbračnom detetu za koje su otkrili da li imaju. Ovaj odgovor su mnogi dugo čekali, a ovo je istina.

- Šta reći za Vanju Bulića? Znam ga od kad postoji televizija - rekao je Ognjen.

- Ja sam išao ulicom i čitao tekstove. Ja sam na Pinku bio do 2001. godine, radio sam četiri emisije. Euro Pink je bila najgledanija emisija svih vremena, novembar 1994. godine sam počeo. Radili smo u malom studiju, a u tom studiju je bilo hiljadu pisama. Ruška jel se sećaš kad si mi rekla da izgledam svetski? - upitao je Vanja.

- Da, da - rekla je Jaška.

Koje emisije na Pinku su onako ostale upečaćene? - upitao je Ognjen.

- City, Ljubav i Moda. Ja znam da kada me je Željko pozvao i rekao da smo dostigli milion gledalaca, a tada svaka druga kuća nije imala struje - rekla je Jaška.

- Imao sam gosta Daču, on meni kaže da je jedini Jugosloven kojeg su tiltovali umesto titlovali. Niko nije mogao da ga razume, ja sam morao da stavim titl na tu emisiju. Kada je bilo glasanje ko je bio najbolji voditelj, Dača ubedljivo pobedio, ljudi su ga voleli - rekao je Vanja.

- Vanja jel istina da ti i Ruška imate vanbračno dete? - upitao je Ognjen.

- Ja sam sedela i gledam televiziju, pijem dete. On gostuje u nekoj emisiji i otkrije da mi imamo vanbračno dete, ja pozovem njegovu ženu i pitam da li je normalan ovaj tvoj muž? On me zove i kaže ovo je osveta. Imao je neke cipele i ja podignem, kad ono piše 500 dinara, znači on je došao pravo od obućara, njega bilo sramota i kaže e za ovo ću ti se osvetiti - rekla je Ruška.

Autor: N.Panić