Ognjen Amidžić u specijalnom izdanju emisije "Amidži šou", povodom 30. rođendana TV Pink, ugostio je voditelje koji su svoje početke u karijeri gradili upravo na ružičastoj imperiji.

Sada, voditelji su odgovarali na pitanja sa instagrama, a prvi je odgovarao Vanja Bulić.

- Ko vam je bio najzanimljiviji sagovornik u "Biserima" - pročitala je Tijana.

- Uvek su mi bile najzanimljivije žene. Dakle, kada žena pristane da dođe u emisiju, onda je to bilo ekstremno. Ako dođe žena prostitutka, imao sam sektašice i narkomanke. Kada je već došla, ona se otvori i priča. Žene su uglavnom zbog muke, bila je jedna gospođa, majka scenograf, ostala je bez posla i uletela je u drogu. Ona nije uspela...Jedna žena čiji je sin bio na ratištu, oženi se tamo, dobije dete i pogine i njegova supruga kao prepozna leš. Dolazi kod mene posle 11 godine, dokazala je da je to to i rekla je da je predstavim: "Ja sam kao keruša koja traži bar jednu kost svog sina" - rekao je Vanja Bulić.

- Koga ste hteli da ugostite, a niste uspeli - pročitala je Tijana.

- Želeo sam Arkana da ugostim, ali on je odabrao emisiju u kojoj je mogao da priča šta želi. Ja sam jedini novinar koga je on devedesetih tužio - rekao je Vanja.

Ruška Jakić je naredna odgovarala na pitanja sa društvene mreže instagram.

- Da li Vam se dopada Putin - pročitala je Tijana.

- Da, kao muškarac, on je onako baš dasa - rekla je Ruška.

Rada Radenović, voditeljka "City-a", sledeća je odgovarala na pitanja sa instagrama.

- Kako si podnela život na daljinu sa svojim sinom Petrom - pročitala je Tijana.

- Baš sam malo pre spomenula, često spominjem. Lako, zato što je kod svog oca u svojoj familiji, u velikoj porodici koja ga voli i obožava - rekla je Rada.

Dragana Katić odgovarala je na pitanja sa Instagrama.

- Da li bi se oprobala u nekom drugom televizijskom formatu - pročitala je Tijana.

- Ja sam se oprobala u svim zabavnim formatima, a jedino nisam čitala vesti i vodila Dnevnik - rekla je Dragana.

Autor: Nikola Žugić