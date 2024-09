Potresni detalji o smrti Radmile Živković: Njena prijateljica tri puta proveravala da li je zaista umrla!

Čitava javnost ostala je u šoku nakon tužne vesti!

Glumica Radmila Živković preminula je u 72. godini, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag u svetu glume i umetnosti. Njena dugogodišnja prijateljica i koleginica Zlata Numanagić otkrila je u emisiji "Blic dan" neke intimne detalje o njihovom odnosu, ističući Radmilinu preemotivnost kao jednu od njenih najizraženijih osobina. "Hodajuća emocija" - tako je Zlata opisala Radmilu, naglašavajući da je ona bila preemotivna osoba, i da je nekim ljudima delovala kao gruba, opasna i drska, što je ustvari bila samo njena odbrana.

Zlata je istakla da je Radmila bila iskrena i odana, posebno prema svojoj ćerki, te da će njen nedostatak biti neizmerno osećan. "Bila je veoma skromna" - dodala je Zlata, osvetljavajući jednu drugu, manje poznatu stranu ove velike glumice.

- Tri puta sam proveravala, jer prvo što čovek oseti je neverica. Zvala sam je "hodajuća emocija", ona je preemotivna osoba bila i po tome ću je pamtiti. Nekim ljudima je delovala kao gruba, opasna i drska, a to je bila njena odbrana. Sećam se pre jedno godinu dana je bila neka opširna emisija o njoj, pozvali su me da kažem nešto o njoj. Kasnije me je nazvala telefonom da se zahvali na lepim rečima, rekla mi je: "Ti si mene provalila, a ja sam ti zahvalna što to nisi zloupotrebila" - rekla je Zlata u emsiiji "Blic dan".

Autor: A. Nikolić