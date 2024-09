BILO JE KAO NA FILMU! Maca upoznao 18 godina starijeg brata u bolnici, evo kako je izgledao njihov susret

Ispovest Dragana Marinkovića Mace, upoznao 18 godina starijeg brata u bolnici. "To mi je najlepša scena koju sam doživeo u životu!"

Roditelji poznatog glumca, reditelja i voditelja Dragana Marinkovića Mace godinama su razvedeni. Dok je Maca sa majkom Živeo u Srajevu, nije se ćesto viđao sa ocem iako su imali odličan odnos.

Kada se Macin otac koji je poreklom sa Zlatibora razboleo, on je imao samo 12 godina. Jednom prilikom kada je otišao u posetu ocu koji je bio u bolnici, Maca je upoznao svog brata koji je bio stariji od njega čak 18 godina. Iako je Maca bio veoma mlad dobro se seća njihovog prvog susreta.

- Imam bracu iz tatinog prvog braka, on je u Herceg Novom, Saša moj! I to mi je najlepša scena koju sam doživeo u životu! On je stariji od mene 18 godina, i kad biste vi to sad videli na filmu, to što sam ja doživeo kad smo se sreli, rekli biste - ma idi u pi*ku materinu - započeo je Maca priču u svom stilu.

- Dakle, tata je bio bolestan i ja Sašu do tada nikada nisam upoznao. Meni je bilo 12, njemu 30 godina. Tata leži u krevetu i tu smo mama i ja. I ulazi Saša na bolnička vrata, u istoj košulji u kojoj sam i ja! Ali bukvalno - dodao je Maca, ni sad ne verujući da se to dogodilo.

- Eto, kad bi to sad video na filmu, rekao bi: Ma, idi u pi*ku materinu, nemoguće! Život piše romane. On je i dalje u Herceg Novom, sa porodicom - rekao je Maca, i dodao da ne prihvata termin "polubraća", već da su braća - braća. Upravo u tom duhu vaspitava i svoje sinove, Lava i Fjodora Simeona, koje je dobio iz dva braka.

- Kod mene nema toga, da na primer kažem - moj Lav i Fjodor Simeon su polubraća. Brat je brat i ja to ne je*em dva posto! Moji sinovi nisu međusobno polubraća, ne gledam na to tako. Braća su! U principu, Saša živi u Herceg Novom, ja u Sarajevu, i jedino što mi je falilo jeste još braće i sestara, je*i ga, ono... Kad je belaj, uvek neko ima brata, ima sestru, a ja sam jedinac i to nije dobro. Ali nisam razmažen bio nikada - rekao je jednom prilikom Dragan Marinković Maca za Informer.

