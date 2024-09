Puca od mišića u 63 godine: Naš pevač pored sebe ima 17 godina mlađu ženu koja je PRAVA BOMBA

Vesna u petoj deceniji, a Đole u sedmoj izgledaju brutalno, a prošle godine smo ih uhvatili na crnogorskom primorju gde su boravili sa naslednicima Andrianom i Laurom

Vesna (46) i Đole Đogani (63) važe za jedan od naskladnijih parova na našoj javnoj sceni, a razlika u godinama im nikada nije predstavljala problem.

Vesna u petoj deceniji, a Đole u sedmoj izgledaju brutalno, a prošle godine smo ih uhvatili na crnogorskom primorju gde su boravili sa naslednicima Andrianom i Laurom.

Njih dvoje naporno treniraju i vode računa o fizičkom izgledu, a tom prilikom nema ko se na plaži nije okrenuo za njima.

Malo ko zna da Vesna i Đole uprkos dugogodišnjoj ljubavi nikada izgovorili sudbonosno „da“, ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

- Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Na žalost to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se posle dešava u životu. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje- rekla je ranije za medije Vesna i priznala da joj ni malo ne smeta što je njen dragi ne oslovljava sa “supruga“ u javnosti.

- Ne oslovljava me tako ali znam da me mnogo hvali kada nisam tu, a kada sam tu kritikuje me!- sa osmehom je ispričala pevačica.

Autor: N.Brajović