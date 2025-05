Ponižava me neko koga mogu da zgazim kao vašku: Marko ne dolazi sebi posle sukoba sa Kačavendom, pljuje je na sva usta (VIDEO)

Besan kao ris!

Marko Stefanović besneo je u dvorištu Bele kuće zbog sukoba koji je imao sa Milenom Kačavendom, a Sanja Grujić je pokušavala da ga umiri.

- Ne mogu više da izdržim poniženja, nema šta nisu rekli za tebe i mene - govorio je Marko.

- Misliš da se ljudima ne prevrće želudac kad kaže da se zabavljaš sa mojom mamom? - dodala je ona.

- Mozak mi je proključao od poniženja. Neko koga mogu da zgazim kao vašku me ponižava. Ona non stop nas ponižava - nastavio je on.

- Nije jedina, skoro svi - rekla je Sanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić