Ne može da se smiri: Marko besan kao ris zbog Sanjinog bezobrazluka, u sve umešao i njenu majku! (VIDEO)

Besan kao ris!

Marko Stefanović se osamio nakon svađe sa Sanjom Grujić, te je besnio zbog njenog bezobrazluka i uvreda koje izgovara. U jednom momentu mu je prišao Ivan Marinković i posavetovao ga da se smiri jer je ostalo dva meseca do kraja ''Elite 8'', ali on izgleda nije mogao da se iskulira.

- Je*o vam pas mater bezobraznu. Tvoja majka me više poštuje nego ti. To mi je hvala što sam je branio i štito, go*na raspala. Izmišlja kao i ovaj napolju, ali to sam vam sve ja dozvolio - rekao je Marko.

- Šta ti je Marko? - upitao je Ivan.

- Svi me gaze i piš*ju po meni, ali sam sam kriv za to jer nikad nisam gledao sebe. Ne mogu da verujem da Sanja mene napada zbog toga što je drugi napadaju. Opet mi govori stvari koje nisu istina - rekao je Marko.

- Imaš dva meseca, sačekaj. Samo trebaš osmeh na lice - rekao je Ivan.

- Znam da ima dva meseca, a ona mi sada pravi izmišljene probleme - rekao je Marko.

Autor: N.Panić