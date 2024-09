Sergej Trifunović deportovan: Glumcu lupili zabranu za ulazak u Hrvatsku, ovo su detalji

Glumac Sergej Trifunović deportovan iz Hrvatske u Srbiju, a sankcija se odnosi samo na Hrvatsku, a ne na EU.

Glumac Sergej Trifunović deportovan je iz Hrvatske u Srbiju. Sergej Trifunović stigao je juče u Beograd, a sa njim je sve vreme bila supruga Isidora.

Podsetimo, kako je pisao hrvatski portal "Slobodna Dalmacija", Trifunović je proteran iz RH na tri meseca, a do 22. septembra morao je da napusti zemlju. Ova sankcija se ne odnosi na EU, već samo na Hrvatsku.

Oglasila se Sergejeva žena

U jednu emisiju na Blicu uključila se Sergejeva supruga Isidora, koja je otkrila da je glumac osuđen na godinu dana zatvora uslovno, kao i da mora da napusti Hrvatsku do 22. septembra.

- Sergej je kažnjen zbog mim fotografije, on nije autor te fotke, on je distributer. Fotografija je bila sporna. Ovaj slučaj nema veze sa onim od prošle godine u Splitu. Sergej je tada bio osuđen i tu kaznu je platio. S obzirom da nije bio na teritoriji Republike Hrvatske kada se desila ta mim slika, nama nije jasno da li je on podložan hrvatskim zakonima - rekla je Isidora, pa je dodala:

- Zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku na tri meseca. Do 22. septembra mora da napustiti Hrvatsku - rekla je supruga Sergeja Trifunovića, a onda otkrila kako su njen suprug i ona proveli vreme u Hrvatskoj nakon što je on pušten na slobodu.

- Odmorili smo, prošetali, on je razočaram zbog načina na koji su se postupali prema njemu. Ne oseća se dobro s obzirom na okolnosti. Meni roditelji žive u Hrvatskoj, niko nam ne garantuje šta će se desiti, ako sledeći put odlučimo zajedno da idemo kod njih - zaključila je za "Blic".

