Tramp razgovarao sa Erdoganom: "Radimo na okončanju smešnog, ali smrtonosnog rata između Rusije i Ukrajine" Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da je danas imao "dobar i produktivan" telefonski razgovor sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, sa kojim je razgovarao o globalnim pitanjima, poput rata između Rusije i Ukrajine i sukoba u Gazi.

"Upravo sam imao veoma dobar i produktivan telefonski razgovor sa predsednikom Turske, Redžepom Erdoganom, o mnogim temama, uključujući rat Rusije i Ukrajine, situacije u Siriji, Gazi i još mnogo toga. Predsednik me je pozvao da u budućnosti posetim Tursku, a takođe će i on doći u Vašington", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp se osvrnuo na svoj prvi mandat i istakao svoj "odličan" odnos sa turskim predsednikom.

Erdogan invites Trump to visit Turkey, “I support his stance on ending wars.” pic.twitter.com/bC3aQdXaXN