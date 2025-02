Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pokazuje pravo liderstvo insistirajući na okončanju rata između Rusije i Ukrajine, kao i da Srbija podržava svaki napor koji vodi ka miru i stabilnosti u Evropi i svetu.

"Predsednik Donald Tramp pokazuje pravo liderstvo insistirajući na okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Diplomatija, a ne beskonačno prolivanje krvi, mora prevladati. Srbija podržava svaki napor koji vodi ka miru i stabilnosti u Evropi i svetu. Sada je trenutak za hrabre odluke i konkretne akcije - napisao je predsednik Vučić na društvenoj mreži Iks.

@realDonaldTrump is showing true leadership by pushing for an end to the Russia-Ukraine war. Diplomacy, not endless bloodshed, must prevail. Serbia supports every effort to bring peace and stability to Europe and the world. Now is the time for bold action.