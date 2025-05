Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se iz Ankare, gde je imao sastanak sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Zelenski je govorio o predstojećim pregovorima, koji bi trebalo da se održe u Istanbulu, a na pitanje novinara da li ima poruku za predsednika Rusije Vladimira Putina, Zelenski je kratko odgovorio:

"Ovde sam. Mislim da je ovo vrlo jasna poruka".



U Istanbulu su za danas zakazani prvi direktni pregovori delegacija Rusije i Ukrajine od marta 2022.

Ti pregovori su vođeni samo par nedelja od početka opšte invaziije ruskih snaga na susednu zemlju, a rusku delegaciju će sada predvoditi Vladimir Medinski, pomoćnik predsednika Vladimira Putina, koji je i pre tri godine bio deo tima Kremlja u najvećem turskom gradu.

Putin ne dolazi u Istanbul uprkos pozivu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da direktno razgovaraju o okončanju rata posle više od tri godine borbi.

Putin i Zelenski su prvi i poslednji put direktno razgovarali u decembru 2019.

Na pregovore u Istanbul ne dolazi ni američki predsednik Donald Tramp iako je prethodnih dana pominjao tu mogućnost ukoliko se Putin bude pojavio.

Sve najnovije informacije pratite u Kurirovom blogu uživo.

Putinova ponuda za trajni mir

Zelensky to putin: “I am here!”



This was the message the President of Ukraine delivered to the russian dictator at Ankara Airport. pic.twitter.com/6KWog7DIKF